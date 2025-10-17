Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 11:17

Мужчина в парике и очках пытался обокрасть гипермаркет в Подмосковье

В Подольске мужчина в парике пытался вынести из магазина товар на 70 тыс. рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Подозреваемого в краже инструментов из строительного гипермаркета на сумму свыше 70 тыс. рублей задержали сотрудники Росгвардии в городе Подольске Московской области, сообщает пресс-служба ведомства. Задержанный попытался изменить внешность при помощи парика и очков, чтобы уйти от наказания.

Тщательно подготовившись к тому, чтобы остаться незамеченным, мужчина спрятался в дверном отделе, переложил товары в рюкзак, а затем надел парик и очки, — говорится в сообщении.

Прибывший наряд задержал подозреваемого, им оказался 36-летний житель Ленинского городского округа. Сейчас он передан сотрудникам полиции для дальнейшей проверки.

Ранее сообщалось, что в Великобритании внедрили инновационный метод слежки за ворами в магазинах: систему GPS-браслетов для рецидивистов, которая автоматически оповещает полицию при приближении носителя к местам прошлых преступлений. Технология позволяет устанавливать «запретные зоны» с радиусом до 300 метров вокруг конкретных торговых точек, за нарушение условий грозит до пяти лет тюрьмы.

