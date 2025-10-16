Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 14:26

В Британии изобрели инновационный метод слежки за ворами в магазинах

В Великобритании запустили GPS-браслеты для рецидивистов с запретными зонами

В Великобритании впервые применили систему электронных браслетов для рецидивистов, которые совершают повторные кражи в магазинах, сообщает The Telegraph. GPS-трекеры предупреждают полицию и владельцев торговых точек, если человек приближается к месту прошлой кражи.

Технология позволяет устанавливать «запретные зоны» на улицы, районы и отдельные магазины, с дополнительным радиусом оповещения до 300 метров. По словам курирующей борьбу с преступностью в торговле Кати Бурн, эта мера может сократить количество краж, поскольку 10% самых активных рецидивистов совершают до 70% всех преступлений в магазинах.

Первые приговоры с обязательным ношением браслетов уже вынесены: 50-летняя Виктория Хейл обязана держаться на расстоянии 30 метров от магазина Co-op в Истборне, а 41-летний Барри Фартинг — от магазина в Хейстингсе после выхода из тюрьмы в январе. Нарушение запрета грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее суд приговорил семерых участников преступной группы к срокам до 4,5 лет колонии за систематические кражи из московских супермаркетов. Злоумышленники в течение двух месяцев использовали детскую коляску и сумку-тележку для похищения товаров, включая элитный алкоголь и продукты, на общую сумму свыше 800 тысяч рублей, сбывая добычу через рынки и перекупщиков. Все осужденные признали вину и раскаялись.

воры
магазины
gps
полиция
В Британии изобрели инновационный метод слежки за ворами в магазинах
