15 декабря 2025 в 11:27

В «Яндекс Картах» придумали функцию для использования при сбоях

«Яндекс Карты» выпустили обновление для использования при проблемах с GPS

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Сервис «Яндекс Карты» выпустил обновление с инструментами для навигации в условиях нестабильного сигнала геолокации, сообщает пресс-служба сервиса. Новая функция «По шагам» предназначена для маршрутов в зонах с плохим GPS-покрытием, например, в тоннелях или плотной городской застройке.

После построения маршрута для ее активации необходимо нажать на отдельную кнопку в нижней части экрана. В этом режиме путь разбивается на отдельные этапы — маневры, для каждого из которых указывается направление движения, расстояние до следующей точки и ближайший ориентир. Карта перестает автоматически поворачиваться, ее вид фиксируется. Для перехода к следующему шагу пользователю нужно нажать кнопку. Как только сигнал GPS восстанавливается, приложение предлагает вернуться к стандартной навигации.

Ранее стало известно, что «Яндекс» намерен вывести на рынок собственный электромобиль на базе китайской модели Aion Y Plus от концерна GAC. Проект получил название UMO 5, соответствующий товарный знак компания уже оформила в Роспатенте.

