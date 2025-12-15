В «Яндекс Картах» придумали функцию для использования при сбоях «Яндекс Карты» выпустили обновление для использования при проблемах с GPS

Сервис «Яндекс Карты» выпустил обновление с инструментами для навигации в условиях нестабильного сигнала геолокации, сообщает пресс-служба сервиса. Новая функция «По шагам» предназначена для маршрутов в зонах с плохим GPS-покрытием, например, в тоннелях или плотной городской застройке.

После построения маршрута для ее активации необходимо нажать на отдельную кнопку в нижней части экрана. В этом режиме путь разбивается на отдельные этапы — маневры, для каждого из которых указывается направление движения, расстояние до следующей точки и ближайший ориентир. Карта перестает автоматически поворачиваться, ее вид фиксируется. Для перехода к следующему шагу пользователю нужно нажать кнопку. Как только сигнал GPS восстанавливается, приложение предлагает вернуться к стандартной навигации.

