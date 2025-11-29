День матери
29 ноября 2025 в 16:49

Стало известно, когда завершится навигация на Неве

Фото: Irina Motina/XinHua/Global Look Press
В Санкт-Петербурге завершение навигации на реке Неве и ее ключевых рукавах — Большой и Малой Неве — запланировано на ночь с 29 на 30 ноября, сообщили в пресс-службе администрации города. Регулярное разведение мостов будет прекращено до весны.

В ночь с 29 на 30 ноября завершается навигация на Неве, Большой и Малой Неве. На рукавах реки разводки мостов прекратились еще 15 ноября. Всего с марта этого года было выполнено 2206 разводок, включая 88 технических. За сезон по главной водной артерии Петербурга прошло 1484 судна, — говорится в сообщении.

В декабре специалисты проведут технические разводки мостов для обслуживания оборудования и конструкций, не проверенных и не отремонтированных в период навигации. Также запланирована диагностика и ремонт инженерных сетей и конструктивных элементов разводных пролетов в межнавигационный период.

Во время технических тренировок персонал отрабатывает действия при аварийных ситуациях, моделируя возможные неисправности оборудования. Это могут быть отключения электроснабжения, отказ работы насосной установки или гидроцилиндра, уточнили в администрации.

Ранее сообщалось, что в Петербурге продолжается строительство Большого Смоленского моста через Неву. Переправа будет готова к навигационному сезону 2026 года. На месте будущего моста идет подготовка к установке разводного пролета.

Санкт-Петербург
Нева
навигация
мосты
