Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 19:57

В Петербурге появится еще один разводной мост

Строящийся в Петербурге разводной мост откроют для навигации в 2026 году

Фото: Павел Быркин/РИА Новости

В Санкт-Петербурге продолжается строительство разводного Большого Смоленского моста через Неву, переправа будет готова к навигационному сезону уже в 2026 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации. Ранее губернатор города Александра Беглов осмотрел ход строительства с воды.

По словам главы города, на месте будущего моста сейчас идет подготовка к ключевому этапу — установке разводного пролета. Он состоит из двух «крыльев», каждое весом 400 тонн. Конструкции уже собраны, и их монтаж начнется сразу после завершения навигации 2025 года. К началу следующего судоходного сезона переправу полностью подготовят для речного транспорта.

Беглов отметил, что строительные работы идут опережающими темпами. Изначально мост планировалось открыть в 2029 году, однако городские власти рассчитывают завершить проект на год раньше. Ранее сообщалось, что на строительство Большого Смоленского моста городу планируют выделить казначейский инфраструктурный кредит в размере 15 млрд рублей.

Ранее в Санкт-Петербурге начали тестировать нейросеть для защиты памятников истории и культуры от вандализма. Пилотный проект запустили на ключевых достопримечательностях города, включая памятник маршалу Жукову и «Медного всадника».

мосты
Александр Беглов
Нева
Санкт-Петербург
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин разрешил временно ввозить товары из стран СНГ без маркировки
Путин назначил главу нового управления администрации по стратсотрудничеству
Премьеру «Бурого медведя!!» отложили из-за всплеска нападений
Назван город, которым особенно заинтересовались россияне к Новому году
«Коалиция желающих» собирается разобраться с активами России до конца года
Как помочь ребенку с домашним заданием: выучить урок и не сорваться на крик
Военэксперт предположил, как будут наступать ВС РФ после взятия Херсона
Поляки «послали» Бандеру на матче «Шахтера» в Кракове
Военэксперт рассказал, что препятствует продвижению ВС РФ в Херсоне
Пентагон направил авианесущую группу на войну с наркокартелями
В НАТО раскрыли, кто на самом деле может передать Киеву Tomahawk
Porsche столкнулся с рекордным падением прибыли
Двое людей пострадали при пожаре в мечети в Татарстане
Москвичам рассказали, стоит ли «переобувать» авто в конце октября
Лукашенко потребовал вылизать всю Белоруссию
В Госдуме объяснили, угрожает ли человечеству война роботов
В Сети показали видео с места ЧП на Ладожском вокзале
Ошеломляющий ответ на Tomahawk, ТЭЦ Киева горят синим пламенем: что дальше
Макгрегор дал совет Трампу по Украине после шага против России
В Петербурге появится еще один разводной мост
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.