В Петербурге появится еще один разводной мост Строящийся в Петербурге разводной мост откроют для навигации в 2026 году

В Санкт-Петербурге продолжается строительство разводного Большого Смоленского моста через Неву, переправа будет готова к навигационному сезону уже в 2026 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации. Ранее губернатор города Александра Беглов осмотрел ход строительства с воды.

По словам главы города, на месте будущего моста сейчас идет подготовка к ключевому этапу — установке разводного пролета. Он состоит из двух «крыльев», каждое весом 400 тонн. Конструкции уже собраны, и их монтаж начнется сразу после завершения навигации 2025 года. К началу следующего судоходного сезона переправу полностью подготовят для речного транспорта.

Беглов отметил, что строительные работы идут опережающими темпами. Изначально мост планировалось открыть в 2029 году, однако городские власти рассчитывают завершить проект на год раньше. Ранее сообщалось, что на строительство Большого Смоленского моста городу планируют выделить казначейский инфраструктурный кредит в размере 15 млрд рублей.

