В одном из российских городов мигрантам запретили работать курьерами

В Санкт-Петербурге вступили в силу ограничения для мигрантов, работающих курьерами по патенту, такое постановление еще в августе утвердил губернатор Александр Беглов. Трехмесячный переходный период был необходим для корректировки кадровой политики в связи с новыми требованиями.

Иностранные работники нам тоже нужны, но в определенных отраслях. Там, где нужно нашей экономике, где польза от них будет максимальной. Мы приветствуем тех, кто соблюдает наши законы и помогает развивать нашу экономику, добро пожаловать, — отмечал Беглов.

Ранее Беглов пояснил, что введенные ограничения на работу для мигрантов в доставке и такси связаны с ориентацией на местные кадры. По его словам, решение приняли участники координационного совета города и Ленобласти.

Тем временем депутат Госдумы Сергей Миронов выразил мнение, что следует запретить принимать мигрантов на работу в ключевые отрасли российской экономики. По его словам, инициатива призвана защитить отечественный рынок труда. Он отметил, что оппоненты называли инициативу недальновидной и популистской, прогнозируя остановку целых отраслей.