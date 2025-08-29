День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 10:51

В Петербурге объяснили введенные на работу мигрантов ограничения

Беглов: ограничения для мигрантов в Петербурге связаны с защитой рынка труда

Фото: /Keystone Press Agency/Global Look Press

Введенные в Санкт-Петербурге ограничения для мигрантов на работу курьерами и таксистами связаны с ориентацией на местные кадры, заявил в эфире телеканала «78» губернатор города Александр Беглов. По его словам, участники координационного совета Северной столицы и Ленобласти приняли решение о том, что прежде всего нужно ориентироваться на собственные кадры внутри агломерации.

Иностранные работники нам тоже нужны, но в определенных отраслях, где это необходимо для города и Ленинградской области, там, где это нужно нашей экономике, где польза от них будет максимальной, — подчеркнул Беглов.

Он напомнил, что ограничения затронут только тех иностранных граждан, кто работает в России по патенту. К тому же, среди мигрантов не так много желающих работать в такси, добавил губернатор. Так, с июля 2024 года по май 2025-го в Петербурге было выдано более 200 тыс. патентов, из которых лишь 2% — по профессии «водитель автомобиля», уточнил он.

Ранее депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилев выразил мнение, что для исключения возможности мигрантов устроиться в такси или курьером надо усилить ответственность работодателей. По его словам, для юридических лиц, которые оставляют лазейки для мигрантов-нарушителей, нужно ввести штрафы.

Cанкт-Петербург
мигранты
Александр Беглов
работа
