Нейросеть начала охранять памятники в Петербурге от вандалов

Нейросеть начала охранять памятники в Петербурге от вандалов В Петербурге начали тестировать нейросеть для защиты памятников от вандализма

В Санкт-Петербурге начали тестировать нейросеть для защиты памятников истории и культуры от вандализма, сообщает городской комитет по информатизации и связи. Пилотный проект запустили на ключевых достопримечательностях города, включая памятник маршалу Жукову и «Медного всадника».

Современные технологии дают нам возможность дистанционного контроля за состоянием бесценного наследия, — отметила председатель комитета по информатизации Юлия Смирнова.

В сообщении говорится, что система объединяет камеры с искусственным интеллектом и комплексы звукового оповещения, способные фиксировать попытки вандализма в режиме реального времени. При обнаружении нарушений система автоматически направляет информацию в комитет по охране памятников и правоохранительные органы. После успешного тестирования систему планируют расширить на все значимые исторические объекты города.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетние осквернили символ воинской славы России в Набережных Челнах. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что подростки за донат в 500 рублей вызвали тошноту. Возбуждено уголовное дело по факту осквернения памятника.