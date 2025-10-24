Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 19:30

Нейросеть начала охранять памятники в Петербурге от вандалов

В Петербурге начали тестировать нейросеть для защиты памятников от вандализма

Памятник Петру I в Санкт-Петербурге Памятник Петру I в Санкт-Петербурге Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге начали тестировать нейросеть для защиты памятников истории и культуры от вандализма, сообщает городской комитет по информатизации и связи. Пилотный проект запустили на ключевых достопримечательностях города, включая памятник маршалу Жукову и «Медного всадника».

Современные технологии дают нам возможность дистанционного контроля за состоянием бесценного наследия, — отметила председатель комитета по информатизации Юлия Смирнова.

В сообщении говорится, что система объединяет камеры с искусственным интеллектом и комплексы звукового оповещения, способные фиксировать попытки вандализма в режиме реального времени. При обнаружении нарушений система автоматически направляет информацию в комитет по охране памятников и правоохранительные органы. После успешного тестирования систему планируют расширить на все значимые исторические объекты города.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетние осквернили символ воинской славы России в Набережных Челнах. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что подростки за донат в 500 рублей вызвали тошноту. Возбуждено уголовное дело по факту осквернения памятника.

Санкт-Петербург
нейросети
памятники
вандалы
