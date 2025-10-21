Подростки за донат в 500 рублей осквернили символ воинской славы В Набережных Челнах подростки осквернили символ воинской славы России

Несовершеннолетние осквернили символ воинской славы России в Набережных Челнах, сообщили в СК РФ по Татарстану. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в Telegram-канале написала, что подростки за донат в 500 рублей вызвали тошноту. Возбуждено уголовное дело по факту осквернения памятника.

В Набережных Челнах некие треш-стримеры в ходе трансляции за донат в 500 рублей стошнили на георгиевские ленты на арках прямо перед зданием администрации города, — написала Мизулина.

По данным СК, об инциденте стало известно благодаря разлетевшемуся в Сети видео. Следователи проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. В Telegram-канале Мизулиной опубликован ролик, на котором видно, как подростки снимают стрим.

Ранее московского треш-стримера Андрея Скутина (Таракан) арестовали после плевка на георгиевскую ленту за донат. Блогеру грозит крупный штраф, обязательные работы или лишение свободы сроком до трех лет.