21 октября 2025 в 12:43

Подростки за донат в 500 рублей осквернили символ воинской славы

В Набережных Челнах подростки осквернили символ воинской славы России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Несовершеннолетние осквернили символ воинской славы России в Набережных Челнах, сообщили в СК РФ по Татарстану. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в Telegram-канале написала, что подростки за донат в 500 рублей вызвали тошноту. Возбуждено уголовное дело по факту осквернения памятника.

В Набережных Челнах некие треш-стримеры в ходе трансляции за донат в 500 рублей стошнили на георгиевские ленты на арках прямо перед зданием администрации города, — написала Мизулина.

По данным СК, об инциденте стало известно благодаря разлетевшемуся в Сети видео. Следователи проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. В Telegram-канале Мизулиной опубликован ролик, на котором видно, как подростки снимают стрим.

Ранее московского треш-стримера Андрея Скутина (Таракан) арестовали после плевка на георгиевскую ленту за донат. Блогеру грозит крупный штраф, обязательные работы или лишение свободы сроком до трех лет.

Россия
регионы
подростки
донаты
памятники
СК РФ
осквернения
Татарстан
Набережные Челны
