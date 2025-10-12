Трэш-стримера арестовали после плевка в георгиевскую ленту за донат Стримера Скутина арестовали в Москве за плевок в георгиевскую ленту

Московского трэш-стримера Андрея Скутина, более известного как Таракан, арестовали после плевка в георгиевскую ленту за донат, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». Блогеру грозит наказание в виде крупного штрафа, обязательных работ или лишение свободы сроком до трех лет.

Инцидент с георгиевской лентой произошел в мае 2025 года. Стример снял свои действия на видео — кадры почти сразу распространили в Сети. В начале октября мужчину арестовали за нарушение правил меры пресечения, а затем обвинили в осквернении символов воинской славы.

Также сообщалось, что треш-стримеру Mellstroy (настоящее имя — Андрей Бурим) отправили повестку на допрос в российское посольство в Черногории. Министерство внутренних дел России связалось с местными властями по дипломатическим каналам. Также повестки направили его матери и брату, которые проходят свидетелями по делу об отмывании денежных средств.

