12 октября 2025 в 09:37

Трэш-стримера арестовали после плевка в георгиевскую ленту за донат

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Московского трэш-стримера Андрея Скутина, более известного как Таракан, арестовали после плевка в георгиевскую ленту за донат, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». Блогеру грозит наказание в виде крупного штрафа, обязательных работ или лишение свободы сроком до трех лет.

Инцидент с георгиевской лентой произошел в мае 2025 года. Стример снял свои действия на видео — кадры почти сразу распространили в Сети. В начале октября мужчину арестовали за нарушение правил меры пресечения, а затем обвинили в осквернении символов воинской славы.

Также сообщалось, что треш-стримеру Mellstroy (настоящее имя — Андрей Бурим) отправили повестку на допрос в российское посольство в Черногории. Министерство внутренних дел России связалось с местными властями по дипломатическим каналам. Также повестки направили его матери и брату, которые проходят свидетелями по делу об отмывании денежных средств.

До этого стадо известно, что стример Fandy провела восьмичасовую прямую трансляцию своих родов на платформе Twich. Эфир собрал более 600 тысяч просмотров, зрители не только поддерживали роженицу донатами, но также голосовали за выбор имени ребенка. Роды проходили дома в присутствии близких и помощницы.

стримеры
георгиевские ленты
донаты
треш-стримы
аресты
