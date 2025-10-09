Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 12:14

Стримерша транслировала свои роды за донаты на Twich

Стримерша Fandy 8 часов рожала в прямом эфире на Twich и собирала донаты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Стримерша Fandy провела восьмичасовую прямую трансляцию своих родов на платформе Twich. Эфир собрал более 600 тысяч просмотров, зрители не только поддерживали роженицу донатами, но также голосовали за выбор имени ребенка. Роды проходили дома в присутствии близких и помощницы.

У меня только что отошли воды, так что, пожалуй, я выйду в прямой эфир. Время для малыша, — написала Fandy в соцсети Х перед трансляцией.

Напряженная атмосфера в эфире сочеталась с трогательными и моментами. По мере нарастания схваток Fandy, известная по трансляциям игр World of Warcraft, Overwatch и League of Legend, шутила и подбадривала себя, словно проходит очередной уровень с «боссом», а также обращалась к зрителям, а ее партнер и друзья поддерживали ее черным юмором. Особый интерес вызвало появление в чате генерального директора Twitch с пожеланиями удачи — это событие закрепило трансляцию в истории платформы. Реакция в соцсетях разделилась: одни хвалили стримершу за откровенность, другие обсуждали этическую сторону такого контента.

В результате на свет появилась девочка, которую назвали Луной. Это событие стало беспрецедентным случаем для платформы — ранее никто из стримеров не транслировал роды в прямом эфире. Однако врачи предупреждают, что, несмотря на присутствие помощницы, домашние роды сопряжены с серьёзными рисками. В таких условиях значительно возрастает опасность инфекций, развития осложнений у матери и угрозы для жизни ребенка.

Ранее сообщалось, что призер Олимпийских игр 2022 года Александра Трусова похвасталась перед подписчиками выполнением сложного прыжка уже спустя два месяца после родов. В своем Telegram-канале спортсменка показала, как выполняет тройной лутц.

