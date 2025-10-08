Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 17:57

«Союзмультфильм» вышел на новую площадку в интернете

Киностудия «Союзмультфильм» запустила стриминговый канал на Twitch

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Киностудия «Союзмультфильм» начала вести трансляции на платформе Twitch, передает ТАСС. Новый проект называется «СоюзмультСТРИМ». В прямых эфирах зрители могут наблюдать за прохождением видеоигр, созданных на основе мультфильмов и сериалов студии, а также за популярной анимацией.

В рамках первых трансляций состоялось прохождение игры «Приключения Пети и Волка: Дело об артефакте приключений». В будущем планируется регулярно проводить эфиры, охватывающие другие популярные игры и мультфильмы. Стримы ведет профессиональный ведущий и геймер Павел Лосев. Его выбрали по итогам открытого конкурса, который организовала киностудия летом 2025 года.

По словам Лосева, проект направлен на объединение различных возрастных групп зрителей. Еженедельные трансляции будут выходить по понедельникам. Проект можно будет отслеживать на Twitch и на YouTube-канале киностудии.

Ранее российские власти приняли решение о приватизации киностудии «Союзмультфильм». Согласно проекту поправок в закон о бюджете на 2025 год, увеличение поступлений от продажи федерального имущества составит 1,12 млрд рублей. Основную часть этой суммы обеспечит продажа имущества «Союзмультфильма».

Союзмультфильм
twitch
стримы
киностудии
