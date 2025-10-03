Telegram, Pinterest и Twitch получили неутешительное решение суда Telegram, Pinterest и Twitch оштрафованы в России за нарушения на 7 млн рублей

Мессенджер Telegram оштрафован на 7 млн рублей за невыполнение обязанностей владельца социальной сети, сообщает Telegram-канал Судов общей юрисдикции Москвы. Аналогичные административные взыскания по той же статье назначены иностранным сервисам Pinterest и Twitch Interactive, решение было вынесено Таганским районным судом столицы.

Постановлением Таганского районного суда города Москвы Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 13.50 КоАП РФ, и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 7 млн рублей, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что мессенджер Telegram представляет собой основную платформу для вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность. По информации ведомства, злоумышленники активно используют скрытые возможности приложения для привлечения детей и подростков, создавая анонимные чаты и закрытые каналы, где распространяются предложения о незаконном доходе и публикуются специализированные вакансии.

Кроме того, пресс-служба Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ в своем Telegram-канале сообщила о деятельности многочисленных каналов в мессенджере, занимающихся незаконным сбором и распространением персональных данных пользователей. В ведомстве подчеркнули, что с 2022 года появились десятки каналов, публикующих информацию о россиянах, в первую очередь о военнослужащих.