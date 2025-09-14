Празднование Дня города в Москве
Telegram сочли самым опасным для российских подростков мессенджером

МВД: Telegram стал главной площадкой преступной вербовки подростков в России

Мессенджер Telegram является главной площадкой для вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, передает ТАСС со ссылкой на документы Министерства внутренних дел России. Мошенники активно используют его скрытые функции для вербовки детей и подростков.

Для этих целей в мессенджере создаются анонимные чаты и закрытые каналы, где обсуждается незаконный «заработок» и публикуются специфические вакансии. Помимо этого, каналами вовлечения стали автоматизированные боты-вербовщики, массово рассылающие предложения о «работе».

Telegram является главной площадкой вербовки несовершеннолетних. Там для этих целей существуют <…> закрытые каналы с такими вакансиями как дропы, кладмены, симки, админы, — говорится в документах МВД.

К опасным платформам ведомство также относит соцсети VK и ОК, форумы даркнета, игровые чаты и Discord. Вербовка может осуществляться и через другие мессенджеры — WhatsApp и Signal — где предложения о подработке рассылаются как анонимно, так и от имени знакомых людей.

Ранее сообщалось, что впервые за последние годы в России зафиксирован рост подростковой преступности. Как сообщила Генпрокуратура РФ, количество преступлений среди несовершеннолетних выросло на 18%, достигнув 13,8 тысячи случаев.

