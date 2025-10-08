Трусова показала выполнение сложного прыжка через два месяца после родов

Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Александра Трусова (в замужестве Игнатова) в своем Telegram-канале показала, как выполняет тройной лутц. Известно, что после родов спортсменки прошло всего два месяца.
Широкую известность Трусова обрела после Олимпийских игр в Пекине, где завоевала серебряную медаль, уступив золото другой российской фигуристке — Анне Щербаковой. Она также является первой фигуристкой в истории, исполнившей пять четверных прыжков за одну программу.
Ранее Трусова показала в соцсетях фотографии сына в коляске и рассказала подписчикам, как ей дался первый месяц в роли молодой мамы. По словам спортсменки, она до сих пор не успела осознать, что больше не беременна.
До этого сообщалось фигуристка заработала более миллиона рублей на рассказах о родах. Для этого Александра Трусова и ее муж запустили приватный канал «Клуб для саморазвития». На канал подписались более 500 человек, которые каждый месяц платят по 2000 рублей. Читатели получают доступ к видео из родзала, историям о восстановлении после родов и бонусным подкастам о саморазвитии.