08 октября 2025 в 14:00

Трусова показала выполнение сложного прыжка через два месяца после родов

Трусова показала, как прыгает тройной лутц через два месяца после родов

Александра Трусова Александра Трусова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Александра Трусова (в замужестве Игнатова) в своем Telegram-канале показала, как выполняет тройной лутц. Известно, что после родов спортсменки прошло всего два месяца.

Широкую известность Трусова обрела после Олимпийских игр в Пекине, где завоевала серебряную медаль, уступив золото другой российской фигуристке — Анне Щербаковой. Она также является первой фигуристкой в истории, исполнившей пять четверных прыжков за одну программу.

Ранее Трусова показала в соцсетях фотографии сына в коляске и рассказала подписчикам, как ей дался первый месяц в роли молодой мамы. По словам спортсменки, она до сих пор не успела осознать, что больше не беременна.

До этого сообщалось фигуристка заработала более миллиона рублей на рассказах о родах. Для этого Александра Трусова и ее муж запустили приватный канал «Клуб для саморазвития». На канал подписались более 500 человек, которые каждый месяц платят по 2000 рублей. Читатели получают доступ к видео из родзала, историям о восстановлении после родов и бонусным подкастам о саморазвитии.

