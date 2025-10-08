Трусова показала выполнение сложного прыжка через два месяца после родов Трусова показала, как прыгает тройной лутц через два месяца после родов

Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Александра Трусова (в замужестве Игнатова) в своем Telegram-канале показала, как выполняет тройной лутц. Известно, что после родов спортсменки прошло всего два месяца.

Широкую известность Трусова обрела после Олимпийских игр в Пекине, где завоевала серебряную медаль, уступив золото другой российской фигуристке — Анне Щербаковой. Она также является первой фигуристкой в истории, исполнившей пять четверных прыжков за одну программу.

Ранее Трусова показала в соцсетях фотографии сына в коляске и рассказала подписчикам, как ей дался первый месяц в роли молодой мамы. По словам спортсменки, она до сих пор не успела осознать, что больше не беременна.

До этого сообщалось фигуристка заработала более миллиона рублей на рассказах о родах. Для этого Александра Трусова и ее муж запустили приватный канал «Клуб для саморазвития». На канал подписались более 500 человек, которые каждый месяц платят по 2000 рублей. Читатели получают доступ к видео из родзала, историям о восстановлении после родов и бонусным подкастам о саморазвитии.