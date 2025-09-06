Трусова показала трогательные фотографии с месячным сыном

Фигуристка Александра Трусова впервые показала своего новорожденного сына Михаила. В своем Telegram-канале и Instagram (деятельность в РФ запрещена) она опубликовала фотографии, на которых обнимает и кладет в коляску спящего ребенка. Девушка также рассказала о первом месяце материнства.

Кажется, я до сих пор не успела осознать, что больше не беременна. Но несколько любопытных наблюдений у меня накопилось. Во-первых, Миша заметно подрос. Во-вторых, самой большой сложностью в родительстве оказался сон. Ну а в-третьих, к концу месяца он наконец-то стал хорошо кушать, — написала Трусова.

До этого стало известно, что Трусова заработала более миллиона рублей на рассказах о родах. Для этого спортсменка и ее муж запустили приватный канал «Клуб для саморазвития». Читатели за 2000 рублей получают доступ к видео из родзала, историям о восстановлении после родов и бонусным подкастам о саморазвитии.

Ранее возлюбленная рэпера Тимати Валентина Иванова показала редкие фото музыканта с новорожденной дочерью Эммой в своем Instagram. На снимках артист запечатлен с ребенком и коляской.