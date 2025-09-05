Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 20:46

В Сети появились фотографии Тимати вместе с новорожденной дочерью

Тимати Тимати Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Возлюбленная рэпера Тимати Валентина Иванова показала редкие фото музыканта с новорожденной дочерью Эммой в своем Instagram-аккаунте (деятельность в РФ запрещена). На снимках артист запечатлен с ребенком и коляской.

Папа на подхвате, — написала Иванова.

На фотографиях засветилась и сама модель. Она позировала в черных брюках и коричневой толстовке на молнии, держа на руках младенца.

Девушка родила дочь Эмму 2 августа. Для музыканта это третий ребенок: ранее у него родились дочь Алиса от модели Алены Шишковой и сын Ратмир от блогера Анастасии Решетовой.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала в соцсетях видео с дочерью Марией, которая впервые отправилась в школу. На кадрах девочка запечатлена в праздничной форме — белой блузке, плиссированной юбке и красном бомбере.

До этого беременная актриса Агата Муцениеце посетила салон красоты для укладки и макияжа перед премьерой спектакля с участием ее супруга, аккордеониста Петра Дранги. Она поделилась кадрами подготовки в соцсетях, подписав их: «Собираюсь к мужу на премьеру!»

Тимати
дети
отцы
семьи
