В Сети появились фотографии Тимати вместе с новорожденной дочерью

Возлюбленная рэпера Тимати Валентина Иванова показала редкие фото музыканта с новорожденной дочерью Эммой в своем Instagram-аккаунте (деятельность в РФ запрещена). На снимках артист запечатлен с ребенком и коляской.

Папа на подхвате, — написала Иванова.

На фотографиях засветилась и сама модель. Она позировала в черных брюках и коричневой толстовке на молнии, держа на руках младенца.

Девушка родила дочь Эмму 2 августа. Для музыканта это третий ребенок: ранее у него родились дочь Алиса от модели Алены Шишковой и сын Ратмир от блогера Анастасии Решетовой.

