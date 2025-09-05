Муцениеце показала ультрагламурную подготовку к спектаклю Дранги

Беременная актриса Агата Муцениеце посетила салон красоты перед премьерой спектакля, где участвует ее супруг, аккордеонист Петр Дранга. На кадрах, которые звезда опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена), ей мыли волосы, делали укладку и вечерний макияж.

Собираюсь к мужу на премьеру! Звучит-то как! — отметила Муцениеце.

Муцениеце и Дранга поженились 25 августа и устроили по этому случаю пышное торжество. Праздник состоялся в одном из столичных ресторанов. Пара официально не объявляла о дате свадьбы. Торжество прошло тайно, в кругу самых близких. К алтарю Муцениеце вел тесть Юрий, а кольца нес сын актрисы от первого брака Тимофей.

Агата устроила торжество 25 августа, в день годовщины свадьбы Павла Прилучного и Зепюр Брутян (они отмечали три года со дня бракосочетания). В Сети стали строить теории заговора, говорили, что Муцениеце выбрала дату неслучайно. Фанаты назвали торжество актрисы и аккордеониста свадьбой мести.

Продюсер Сергей Дворцов тоже предположил, что Муцениеце могла выйти замуж Дрангу в этот день ради мести. По его мнению, актриса любит поддевать бывшего супруга и соревноваться с ним.