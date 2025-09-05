Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 11:43

Муцениеце показала ультрагламурную подготовку к спектаклю Дранги

Беременная Муцениеце показала процесс подготовки к премьере спектакля Дранги

Агата Муцениеце Агата Муцениеце Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Беременная актриса Агата Муцениеце посетила салон красоты перед премьерой спектакля, где участвует ее супруг, аккордеонист Петр Дранга. На кадрах, которые звезда опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена), ей мыли волосы, делали укладку и вечерний макияж.

Собираюсь к мужу на премьеру! Звучит-то как! — отметила Муцениеце.

Муцениеце и Дранга поженились 25 августа и устроили по этому случаю пышное торжество. Праздник состоялся в одном из столичных ресторанов. Пара официально не объявляла о дате свадьбы. Торжество прошло тайно, в кругу самых близких. К алтарю Муцениеце вел тесть Юрий, а кольца нес сын актрисы от первого брака Тимофей.

Агата устроила торжество 25 августа, в день годовщины свадьбы Павла Прилучного и Зепюр Брутян (они отмечали три года со дня бракосочетания). В Сети стали строить теории заговора, говорили, что Муцениеце выбрала дату неслучайно. Фанаты назвали торжество актрисы и аккордеониста свадьбой мести.

Продюсер Сергей Дворцов тоже предположил, что Муцениеце могла выйти замуж Дрангу в этот день ради мести. По его мнению, актриса любит поддевать бывшего супруга и соревноваться с ним.

Агата Муцениеце
актрисы
шоу-бизнес
премьеры
образы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Позиция Трампа отличается»: в Кремле указали на циничность главы США
В Германии ученик напал на учительницу с ножом
Реликвию из российского «Макдоналдс» продают по цене квартиры
Свекла, которую принимают за экзотический овощ: секрет в запекании
Лошадь погибла, а мальчик попал в больницу после ДТП с конями амишей
Обнародован паек охраняющих первую в мире плавучую АЭС росгвардейцев
Воробьев рассказал о реконструкции котельных в Подольске
Песков раскрыл, какие гарантии безопасности нужны России
Песков раскрыл, с кем у Кремля «общения как такового нет»
Песков допустил второй раунд переговоров Путина и Трампа
Попытка побега из тюрьмы закончилась прыжком на батут
В Азербайджане сообщили о встрече задержанных россиян с родственниками
Эксперт раскрыла, какие вопросы стоит задать работодателю на собеседовании
Стало известно о массовой гибели иностранных инструкторов под Одессой
Пьяный мужчина пытался зарубить подростка мачете
Названа причина пожара под Екатеринбургом, в котором погибли трое детей
Захарова раскрыла подробности ответа России на безвиз в Китай
Путин освободил от должности посла России в Турции
Девушка чуть не лишилась жизни из-за рюкзака
Отслужившему два года на СВО бойцу засчитали только 10 дней на фронте
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.