Российская фигуристка заработала миллион на рассказах о родах Фигуристка Александра Трусова заработала более миллиона на приватном канале

Фигуристка Александра Трусова заработала более миллиона рублей на рассказах о родах, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным источника, для этого спортсменка и ее муж запустили приватный канал «Клуб для саморазвития».

Авторы уточняют, что на канал подписались более 500 человек, которые каждый месяц платят по 2000 рублей. Читатели получают доступ к видео из родзала, историям о восстановлении после родов и бонусным подкастам о саморазвитии.

Прежде Instagram-аккаунт (деятельность в РФ запрещена) Трусовой был наполнен рекламными постами о свадебных услугах, мебели и товарах для новорожденного. После запрета на рекламу пара сменила формат заработка. Теперь подписчики обсуждают канал в соцсетях и критикуют супругов за попытку монетизировать личную жизнь и опыт родов.

