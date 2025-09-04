Саммит ШОС — 2025
Российская фигуристка заработала миллион на рассказах о родах

Фигуристка Александра Трусова заработала более миллиона на приватном канале

Макар Игнатов и Александра Игнатова (Трусова) Макар Игнатов и Александра Игнатова (Трусова) Фото: Вероника Зорина/ТАСС

Фигуристка Александра Трусова заработала более миллиона рублей на рассказах о родах, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным источника, для этого спортсменка и ее муж запустили приватный канал «Клуб для саморазвития».

Авторы уточняют, что на канал подписались более 500 человек, которые каждый месяц платят по 2000 рублей. Читатели получают доступ к видео из родзала, историям о восстановлении после родов и бонусным подкастам о саморазвитии.

Прежде Instagram-аккаунт (деятельность в РФ запрещена) Трусовой был наполнен рекламными постами о свадебных услугах, мебели и товарах для новорожденного. После запрета на рекламу пара сменила формат заработка. Теперь подписчики обсуждают канал в соцсетях и критикуют супругов за попытку монетизировать личную жизнь и опыт родов.

Ранее в Рязанской области 42-летняя жительница Михайловского района незаконно получила почти миллион рублей на несуществующего ребенка: она подделала свидетельство о рождении для оформления социальных выплат. В отношении женщины возбудили уголовное дело.

