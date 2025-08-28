Россиянка заработала почти миллион рублей на несуществующем ребенке

Россиянка заработала почти миллион рублей на несуществующем ребенке

В Рязанской области 42-летняя жительница Михайловского района получила почти миллион рублей на несуществующего ребенка, пишет «МК в Рязани» со ссылкой на прокуратуру. В отношении женщины завели уголовное дело.

Россиянка подделала свидетельство о рождении с целью незаконно оформить ежемесячные и единовременные социальные выплаты. Общий ущерб государству составил свыше 900 тысяч рублей.

Женщине грозит ответственность по статье «Мошенничество при получении выплат». Уголовное дело в отношении нее уже направлено в суд.

Ранее в Екатеринбурге вынесли приговор мужу и жене, которые обманом оформили социальные выплаты на несуществующего ребенка. Ущерб от их деяний составил более 900 тысяч рублей.