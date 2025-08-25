Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 11:23

Псевдородители заработали почти миллион рублей на «ребенке-призраке»

В Екатеринбурге муж и жена получили 900 тысяч рублей за несуществующего ребенка

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге вынесли приговор мужу и жене, которые обманом оформили социальные выплаты на несуществующего ребенка, сообщает региональная прокуратура. Ущерб от их деяний составил более 900 тысяч рублей.

По данным следствия, в 2016 году женщина передала свой паспорт знакомому, который помог оформить фиктивное свидетельство о рождении. На основании этого документа ее муж обратился за государственными пособиями.

Против пары возбудили уголовное дело. Суд назначил обоим по году лишения свободы. Мужчине заменили заключение на принудительные работы с удержанием части дохода, а женщине отсрочили наказание до достижения их общего ребенка 14 лет.

Ранее стало известно, что мошенники с Украины начали использовать нейросети для обмана и шантажа россиян. Жертвой их действий стала 16-летняя жительница Москвы, которой с анонимного аккаунта в мессенджере начали угрожать распространением личных данных. Злоумышленник требовал интимные фото и видео, утверждая, что владеет ее геоданными и снимками. При этом чат-бот ChatGPT определил, что с вероятностью в 90% пострадавшая общалась с нейросетью.

Екатеринбург
дети
мошенники
пособия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России освободили еще один населенный пункт в Днепропетровской области
Поезд на скорости протаранил грузовик в Забайкалье
В Германии назвали причины разрушения государства всеобщего благосостояния
В российском городе ограничат участие школьников в линейках 1 сентября
Украинский тренер умер в реанимации после задержания ТЦК
Спасатели не смогли отправить дрон к российской альпинистке на пике Победы
Российского физика-ядерщика Ожаровского не выпускают из Монголии
Три журналиста погибли при атаке Израиля на сектор Газа
Юные петербуржцы увидели приземление воздушного шара во дворе дома
На Чукотке раздался взрыв
Появились подробности по делу об убийстве командира и участника СВО Селина
Россиян предостерегли от покупки дешевых квартир
«Не отличалась чистоплотностью»: генерал возмутился фейками Украины о ВС РФ
Молодая девушка стала жертвой изнасилования в лесу
Суд арестовал двух россиян за похищение и пытки семиклассника
В российском регионе мужчина сжег сожительницу после ссоры
Обещавшие спасти российскую альпинистку итальянцы улетели домой
Центральный детский магазин в Москве возобновил работу после взрыва
В одном из российских регионов могут полностью запретить вейпы
В лесу нашли кости неизвестного человека
Дальше
Самое популярное
Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского
Общество

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.