Псевдородители заработали почти миллион рублей на «ребенке-призраке» В Екатеринбурге муж и жена получили 900 тысяч рублей за несуществующего ребенка

В Екатеринбурге вынесли приговор мужу и жене, которые обманом оформили социальные выплаты на несуществующего ребенка, сообщает региональная прокуратура. Ущерб от их деяний составил более 900 тысяч рублей.

По данным следствия, в 2016 году женщина передала свой паспорт знакомому, который помог оформить фиктивное свидетельство о рождении. На основании этого документа ее муж обратился за государственными пособиями.

Против пары возбудили уголовное дело. Суд назначил обоим по году лишения свободы. Мужчине заменили заключение на принудительные работы с удержанием части дохода, а женщине отсрочили наказание до достижения их общего ребенка 14 лет.

