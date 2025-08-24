Украинские мошенники начали шантажировать россиян с помощью нейросетей

Мошенники с Украины начали использовать нейросети для обмана и шантажа граждан России, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, такая история произошла с 16-летней жительницей Москвы. Злоумышленники написали ей с анонимного аккаунта в Telegram и начали заниматься вымогательством.

Как уточнил канал, собеседник утверждал, что получил геоданные несовершеннолетней и фотографии интимного характера. Он требовал от девушки сделать обнаженные фото и видео с мужчиной, после чего отправить их ему. В противном случае мошенник грозил распространить полученные им сведения. Жертва отправила один снимок, однако вскоре поняла, что ее обманывают.

При этом чат-бот ChatGPT определил, что с вероятностью в 90% москвичка общалась с нейросетью или получала сообщения, сгенерированные ИИ. На это указывают однотипные формулировки, которые были перефразированы разными словами.

Ранее мошенники начали обманывать мужчин и получать доступ к аккаунту на «Госуслугах», убеждая их в необходимости зарегистрироваться на сайте Министерства обороны. В конечном итоге злоумышленники получают от жертвы денежные средства.