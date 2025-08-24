Переговоры Путина и Трампа на Аляске
24 августа 2025 в 08:07

Мошенники придумали, как обмануть мужчин от имени Минобороны

Мошенники начали похищать деньги под предлогом регистрации на сайте Минобороны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телефонные мошенники начали обманывать мужчин и получать доступ к аккаунту на «Госуслугах», убеждая их в необходимости зарегистрироваться на сайте Министерства обороны, сообщили в пресс-службе МВД России. По данным ведомства, злоумышленники выдают себя за сотрудников военкоматов. В конечном итоге они получают от жертвы денежные средства, передает ТАСС.

Уточняется, что при общении с псевдосотрудником военкомата человеку приходит СМС-сообщение с кодом, который предоставляет мошенникам доступ к учетной записи на «Госуслугах». После этого с жертвой связываются якобы представители Роскомнадзора и ФСБ, убеждающие ее в необходимости перевести деньги на «безопасный счет» из-за взлома аккаунта.

В ведомстве призвали граждан сохранять бдительность при общении с незнакомыми людьми в мессенджерах. В МВД также посоветовали не выполнять инструкции людей, выдающих себя за должностные лица.

Ранее мошенники придумали новую схему обмана с использованием приложения Google Meet. Они активно переключились на этот сервис после ограничения голосовых вызовов через иностранные мессенджеры.

