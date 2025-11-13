Игнатов рассказал, как увидел кесарево сечение Трусовой Игнатов рассказал, что волновался во время кесарева сечения Трусовой

Фигурист Макар Игнатов признался, что волновался во время кесарева сечения своей супруги Александры Трусовой на родах. Спортсмен в интервью Sport24 отметил, что при этом старался сохранять спокойный вид.

Было пару стремных моментов, но я делал вид, что вообще все отлично, все классно, все идет по плану. Пару раз врач предлагал: «Может, вас вывести?» Я говорил, что нет, нормально все, — поделился Игнатов.

Отмечается, что семья фигуристов стала родителями 6 августа. У пары родился сын, его назвали Михаилом.

Ранее Трусова обвенчалась со своим мужем и вместе с ним покрестила сына. Пара сочеталась браком летом 2024 года и в марте текущего года объявила о беременности на соревнованиях «Русский вызов».

Трусова стала серебряным призером Олимпийских игр в Пекине в 2022 году, уступив лишь Анне Щербаковой. Она — первая фигуристка, которая выполнила четверные лутц, тулуп и флип на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев. Вторая после Мики Андо, она также сделала четверной сальхов. Трусова — первая в истории фигуристка, которая исполнила два, три, четыре и пять четверных прыжков в одной программе.