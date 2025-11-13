Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 12:49

Игнатов рассказал, как увидел кесарево сечение Трусовой

Игнатов рассказал, что волновался во время кесарева сечения Трусовой

Макар Игнатов и Александра Игнатова (Трусова) Макар Игнатов и Александра Игнатова (Трусова) Фото: Вероника Зорина/ТАСС

Фигурист Макар Игнатов признался, что волновался во время кесарева сечения своей супруги Александры Трусовой на родах. Спортсмен в интервью Sport24 отметил, что при этом старался сохранять спокойный вид.

Было пару стремных моментов, но я делал вид, что вообще все отлично, все классно, все идет по плану. Пару раз врач предлагал: «Может, вас вывести?» Я говорил, что нет, нормально все, — поделился Игнатов.

Отмечается, что семья фигуристов стала родителями 6 августа. У пары родился сын, его назвали Михаилом.

Ранее Трусова обвенчалась со своим мужем и вместе с ним покрестила сына. Пара сочеталась браком летом 2024 года и в марте текущего года объявила о беременности на соревнованиях «Русский вызов».

Трусова стала серебряным призером Олимпийских игр в Пекине в 2022 году, уступив лишь Анне Щербаковой. Она — первая фигуристка, которая выполнила четверные лутц, тулуп и флип на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев. Вторая после Мики Андо, она также сделала четверной сальхов. Трусова — первая в истории фигуристка, которая исполнила два, три, четыре и пять четверных прыжков в одной программе.

Александра Трусова
Макар Игнатов
роды
врачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, как выбрать долговечную и бюджетную новогоднюю елку
В Германии обнаружили дикий полиовирус
Раскрыта новая многоходовая схема мошенников с имитацией взлома
В указе Зеленского о санкциях против Миндича нашли странный пункт
Русскую общину пустили в парламент Молдавии только после скандала
14 раз ударила ножом и молотком: мать-ипохондрик убила сына
«Воспринимать помощь»: участник СВО о том, как научился жить без рук и ног
Могила во сне — символ перемен и предостережение судьбы
Туристку накрыло лавиной в Хакасии
Стало известно, почему пострадавшего в Красногорске держат под наркозом
Пожилая пара пострадала при атаке ВСУ на ЛНР
Рэпер Obe 1 Kanobe может сесть на 11 лет
Раскрыт срок, который хотят дать актрисе-иноагенту
Депутат объяснил, как мошенники могут использовать фото или скан паспорта
Стало известно, кто мог отправлять «подковерные доклады» о России Трампу
Готовлю крем для торта по самому простому рецепту: семье очень нравится
Психотерапевт развеяла главный миф о толковании сновидений
Маршал ответил на обвинения Намина в использовании имени «Парка Горького»
Погода в Москве в пятницу, 14 ноября: ждать ли ураганного ветра и дождей
В Кремле назвали Стубба «ястребом-милитаристом»
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.