Игнатов рассказал, как увидел кесарево сечение Трусовой

Фигурист Макар Игнатов признался, что волновался во время кесарева сечения своей супруги Александры Трусовой на родах. Спортсмен в интервью Sport24 отметил, что при этом старался сохранять спокойный вид.
Было пару стремных моментов, но я делал вид, что вообще все отлично, все классно, все идет по плану. Пару раз врач предлагал: «Может, вас вывести?» Я говорил, что нет, нормально все, — поделился Игнатов.
Отмечается, что семья фигуристов стала родителями 6 августа. У пары родился сын, его назвали Михаилом.
Ранее Трусова обвенчалась со своим мужем и вместе с ним покрестила сына. Пара сочеталась браком летом 2024 года и в марте текущего года объявила о беременности на соревнованиях «Русский вызов».
Трусова стала серебряным призером Олимпийских игр в Пекине в 2022 году, уступив лишь Анне Щербаковой. Она — первая фигуристка, которая выполнила четверные лутц, тулуп и флип на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев. Вторая после Мики Андо, она также сделала четверной сальхов. Трусова — первая в истории фигуристка, которая исполнила два, три, четыре и пять четверных прыжков в одной программе.