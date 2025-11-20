Биограф экс-губернатора Кузбасса чудом выжил после страшного ДТП в Москве Биограф Тулеева Глеб Стафеев попал в ДТП вскоре после анонса книги о политике

Биограф экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева писатель Глеб Стафеев сообщил NEWS.ru, что в разгар работы над книгой о политике был сбит машиной в Москве. Выжил чудом, попал в реанимацию с тяжелыми травмами, отметил собеседник.

Моя первая книга о Тулееве была анонсирована через месяц после его кончины, в декабре 2023 года. А 7 марта 2024-го меня в районе метро Бауманская сбил автомобиль — я просто выходил из машины, а очнулся в реанимации в тяжелом состоянии, — поделился писатель.

Он уточнил, что до сих не может добиться возбуждения уголовного дела по факту происшествия. Из результатов медицинской экспертизы, по его словам, исчезли важные описания состояния здоровья.

В документах выписки оказались скрыты перелом ключицы и височной кости с кровоизлиянием в мозг при поступлении в больницу. Их позже подтвердили в другой клинике на МРТ при повторном исследовании. Я направлял жалобу на халатность врачей в департамент здравоохранения — пришел ответ, что наказали рентгенолога за неправильную расшифровку снимка, — заявил писатель.

Он уточнил, что все-таки выпустил книгу об экс-губернаторе Кузбасса, однако перед презентацией пришлось накладывать грим, чтобы скрыть шитую рану и гематому на лице.

