20 ноября 2025 в 09:05

Известный футболист на BMW чуть не сбил двух женщин

SHOT: Кокорин едва не сбил двух пешеходов рядом со стадионом ЦСКА в Москве

Александр Кокорин Александр Кокорин Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
Telegram-канал SHOT сообщил, что футболист Александр Кокорин чуть не сбил двух женщин недалеко от стадиона ЦСКА в Москве. По информации канала, нарушение зафиксировала камера при помощи искусственного интеллекта, который недавно внедрили в столице.

Как уточнил SHOT, нападающий кипрского ФК «Арис» не пропустил пешеходов на улице Куусинена. Канал отметил, что две женщины дошли почти до середины полосы, но были вынуждены остановиться, так как на них чуть не наехал BMW Кокорина с номерами «ВОР».

По данным SHOT, останавливаться спортсмен не стал. Канал добавил, что за это нарушение форварду выписали штраф в размере 1500 рублей, всего за месяц ему пришло 38 нарушений на общую сумму 50 тыс. рублей. Согласно сведениям SHOT, за годы владения автомобилями у Кокорина накопилось 1549 штрафов почти на 1,7 млн рублей.

Ранее стало известно, что автомобиль актера Михаила Ефремова, ставший причиной смертельного ДТП, был выставлен на продажу в Белгородской области. Внедорожник Grand Cherokee предлагается к покупке за 5 млн рублей. Его владелец проживает рядом с местом, где артист отбывал наказание.

