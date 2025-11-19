Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 09:40

«Смертоносный» автомобиль Ефремова выставлен на продажу

В Белгородской области продают автомобиль Ефремова за 5 млн рублей

Автомобиль Jeep Grand Cherokee Автомобиль Jeep Grand Cherokee Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Автомобиль актера Михаила Ефремова, ставший причиной смертельного ДТП, выставлен на продажу в Белгородской области, передает Telegram-канал Mash. Внедорожник Grand Cherokee предлагается к покупке за 5 млн рублей.

По информации Mash, экс-супруга актера Софья Кругликова продала автомобиль после аварии 2020 года. Сразу после снятия ареста машину перепродала перекупщикам за значительно меньшую сумму — менее 1 млн рублей. При этом раритетные номера были проданы за 20 тыс. рублей. После этого авто перепродали новому владельцу за 2 млн рублей. Он восстановил машину, купив оригинальные детали.

Так Cherokee оказался в Белгородской области. Его владелец проживает рядом с местом, где отбывал наказание Ефремов. На этом автомобиле хозяин проездил три года, но недавно его дом пострадал от удара беспилотника ВСУ, вызвавшего пожар. В связи с этим владелец принял решение продать машину, чтобы на полученные от продажи деньги восстановить жилье.

Ранее сообщалось, что Ефремов передал часть своей московской недвижимости Кругликовой. Общая стоимость переданной недвижимости составляет почти 200 млн рублей. Среди переданных активов — шестикомнатная квартира в Плотниковом переулке и половина доли в квартире на Тверской улице. Стоимость этих объектов оценивается в 140 и около 90 млн рублей соответственно.

Михаил Ефремов
автомобили
продажи
аварии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В крупнейших российских аэропортах ужесточили контроль за мигрантами
Россиян предупредили о подорожании популярного продукта перед Новым годом
Российские военные нашли два склада ВСУ в Купянске
Крысы начали массово атаковывать машины россиян
Россиянам назвали самую дорогую российскую звезду
Магнитные бури сегодня, 19 ноября: что завтра, аритмия, сужение сосудов
SHAMAN рассказал, будет ли пышно праздновать свадьбу
Волгоград на день переименовали в Сталинград
Мать с ребенком заживо сгорели в машине по вине лихача
Появились новые подробности в деле о бесследно пропавших Усольцевых
Стало известно, какое место занимает Зеленский в деле о коррупции
Удары по Украине сегодня, 19 ноября: какие цели ВСУ поражены, последствия
«Микола Гоголь разрешен»: Мединский высмеял отмену Киевом имен императоров
«Превосходно»: Долина явилась на заседание по делу о мошенничестве
SHAMAN поделился подробностями регистрации брака в Донецке
Более 10 беспилотников ВСУ атаковали два российских региона
Военэксперт раскрыл судьбу Rafale в небе над Украиной
В России разработают рейтинг по количеству мер поддержки для участников СВО
Арестована семья девочки-подростка, которая весила 16 кг
В Госдуме ответили, почему на Россию вновь запустили американские ATACMS
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.