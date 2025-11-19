«Смертоносный» автомобиль Ефремова выставлен на продажу

Автомобиль актера Михаила Ефремова, ставший причиной смертельного ДТП, выставлен на продажу в Белгородской области, передает Telegram-канал Mash. Внедорожник Grand Cherokee предлагается к покупке за 5 млн рублей.

По информации Mash, экс-супруга актера Софья Кругликова продала автомобиль после аварии 2020 года. Сразу после снятия ареста машину перепродала перекупщикам за значительно меньшую сумму — менее 1 млн рублей. При этом раритетные номера были проданы за 20 тыс. рублей. После этого авто перепродали новому владельцу за 2 млн рублей. Он восстановил машину, купив оригинальные детали.

Так Cherokee оказался в Белгородской области. Его владелец проживает рядом с местом, где отбывал наказание Ефремов. На этом автомобиле хозяин проездил три года, но недавно его дом пострадал от удара беспилотника ВСУ, вызвавшего пожар. В связи с этим владелец принял решение продать машину, чтобы на полученные от продажи деньги восстановить жилье.

Ранее сообщалось, что Ефремов передал часть своей московской недвижимости Кругликовой. Общая стоимость переданной недвижимости составляет почти 200 млн рублей. Среди переданных активов — шестикомнатная квартира в Плотниковом переулке и половина доли в квартире на Тверской улице. Стоимость этих объектов оценивается в 140 и около 90 млн рублей соответственно.