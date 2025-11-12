Ефремов избавился от московской недвижимости

Актер Михаил Ефремов избавился от части своей московской недвижимости на общую сумму почти 200 млн рублей, передав ее своей бывшей жене Софье Кругликовой, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным источника канала, Ефремов решил избежать судебных разбирательств по разделу имущества после развода.
Актер переписал на экс-супругу свою самую известную шестикомнатную квартиру площадью почти 150 квадратных метров в историческом доме в Плотниковом переулке. Стоимость этой недвижимости, где актер находился под домашним арестом после резонансной аварии, оценивается в 140 млн рублей.
Помимо этого, Ефремов передал бывшей жене половину своей доли в унаследованной квартире стоимостью около 90 млн рублей на Тверской улице. Ее артист унаследовал от дяди в 2023 году. Теперь жилье на Тверской находится в совместном владении бывших супругов.
Ранее стало известно, что Ефремов готовится к возвращению на сцену и телеэкраны: в 2026 году он начнет съемки в новом сериале-антиутопии режиссера Сергея Кальварского, где для него предусмотрена главная роль. Кроме того, актер вернется к театральным постановкам уже в этом сезоне: с октября он приступил к репетициям спектакля по пьесе Никиты Михалкова.