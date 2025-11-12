Ефремов избавился от московской недвижимости SHOT: Ефремов избавился от части своей московской недвижимости за 200 млн рублей

Актер Михаил Ефремов избавился от части своей московской недвижимости на общую сумму почти 200 млн рублей, передав ее своей бывшей жене Софье Кругликовой, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным источника канала, Ефремов решил избежать судебных разбирательств по разделу имущества после развода.

Актер переписал на экс-супругу свою самую известную шестикомнатную квартиру площадью почти 150 квадратных метров в историческом доме в Плотниковом переулке. Стоимость этой недвижимости, где актер находился под домашним арестом после резонансной аварии, оценивается в 140 млн рублей.

Помимо этого, Ефремов передал бывшей жене половину своей доли в унаследованной квартире стоимостью около 90 млн рублей на Тверской улице. Ее артист унаследовал от дяди в 2023 году. Теперь жилье на Тверской находится в совместном владении бывших супругов.

Ранее стало известно, что Ефремов готовится к возвращению на сцену и телеэкраны: в 2026 году он начнет съемки в новом сериале-антиутопии режиссера Сергея Кальварского, где для него предусмотрена главная роль. Кроме того, актер вернется к театральным постановкам уже в этом сезоне: с октября он приступил к репетициям спектакля по пьесе Никиты Михалкова.