Михаил Ефремов вернется к съемкам в кино KP.RU: в 2026 году Михаил Ефремов снимется в новом сериале

Актер Михаил Ефремов готовится к возвращению на телеэкраны: в 2026 году он начнет съемки в новом сериале в жанре антиутопии, передает KP.RU. Проект возглавит кинорежиссер Сергей Кальварский. Для Ефремова предусмотрена главная роль, и сценарий для нее был специально написан с учетом его актерских способностей.

Артист также вернется к театральным постановкам. С октября Ефремов начал репетиции спектакля по пьесе Никиты Михалкова в театре «Мастерская 12». Премьера запланирована на февраль следующего года. В постановке актер воплотит образ человека без принципов, а его партнершей станет Анна Михалкова. Этот театральный сезон станет для актера дебютом после возвращения на профессиональную сцену.

В июне 2020 года Михаил Ефремов в состоянии опьянения стал виновником ДТП со смертельным исходом. Суд назначил ему семь с половиной лет лишения свободы. В апреле 2025 года, отбывая более половины срока, он был освобожден условно-досрочно за раскаяние и положительную характеристику. С момента освобождения прошло полгода.

Ранее Ефремов переписал свою трехкомнатную квартиру на Олимпийском проспекте в Москве на семью Громовых. Ранее они ухаживали за его дядей, и пенсионер хотел оставить им недвижимость по завещанию, однако этого не произошло. По некоторым данным, актер намеревался продать квартиру, но в итоге оформил дарственную на семью Громовых.