Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 18:35

Михаил Ефремов вернется к съемкам в кино

KP.RU: в 2026 году Михаил Ефремов снимется в новом сериале

Михаил Ефремов Михаил Ефремов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Михаил Ефремов готовится к возвращению на телеэкраны: в 2026 году он начнет съемки в новом сериале в жанре антиутопии, передает KP.RU. Проект возглавит кинорежиссер Сергей Кальварский. Для Ефремова предусмотрена главная роль, и сценарий для нее был специально написан с учетом его актерских способностей.

Артист также вернется к театральным постановкам. С октября Ефремов начал репетиции спектакля по пьесе Никиты Михалкова в театре «Мастерская 12». Премьера запланирована на февраль следующего года. В постановке актер воплотит образ человека без принципов, а его партнершей станет Анна Михалкова. Этот театральный сезон станет для актера дебютом после возвращения на профессиональную сцену.

В июне 2020 года Михаил Ефремов в состоянии опьянения стал виновником ДТП со смертельным исходом. Суд назначил ему семь с половиной лет лишения свободы. В апреле 2025 года, отбывая более половины срока, он был освобожден условно-досрочно за раскаяние и положительную характеристику. С момента освобождения прошло полгода.

Ранее Ефремов переписал свою трехкомнатную квартиру на Олимпийском проспекте в Москве на семью Громовых. Ранее они ухаживали за его дядей, и пенсионер хотел оставить им недвижимость по завещанию, однако этого не произошло. По некоторым данным, актер намеревался продать квартиру, но в итоге оформил дарственную на семью Громовых.

Михаил Ефремов
съемки
театры
кино
актеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умерла победившая лейкемию французская актриса
Российская телеведущая получила миллионный счет за услуги ЖКХ
Трамп назвал Обаму угрозой демократии и обвинил в шпионаже
«Я не столь богат»: Киркоров о своем фееричном гардеробе
«Я благодарен»: Крикоров о скандальном интервью Пугачевой
Умер главный тренер ФК «Аврора» Баткин
Командир элитного подразделения ХАМАС погиб при авиаударе ЦАХАЛ
Новая операция «Труба»? Как ВС России штурмовали Новомихайловку: детали
OnlyFans-модель получает $200 за видео со своими метеоризмами
Зеленский просил включить Украину в переговоры США и России в Будапеште
Водонаева пожаловалась на миллионные счета за ЖКХ
Москвичей предупредили об ограничении движения на юго-западе
В Новгородской области произошло смертельное ДТП
Найдены вещи грабителей Лувра
Российский танкист вызвал огонь противника на себя ради спасения отца
Трамп пообещал не уничтожать Китай торговыми пошлинами
Михаил Ефремов вернется к съемкам в кино
В ограблении Лувра заподозрили иностранцев
Названы интересные тонкости трудового законодательства
Авария унесла жизнь трехлетнего малыша
Дальше
Самое популярное
Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог
Общество

Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.