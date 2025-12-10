Люксовые вещи и Вера Брежнева в подарок: как живут дети и внуки Тулеева

Люксовые вещи и Вера Брежнева в подарок: как живут дети и внуки Тулеева

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, скончавшийся два года назад, занимал эту должность более 20 лет, а также несколько раз баллотировался на пост президента России. Как сейчас живут сын и внуки экс-губернатора и почему они попадают в светские хроники — в материале NEWS.ru.

Чем известен старший сын Амана Тулеева

Старший сын Амана Тулеева Дмитрий родился в 1968 году. У него два образования в области железнодорожного транспорта, а также докторская степень.

После учебы Дмитрий Тулеев трудился на руководящих должностях в различных коммерческих организациях. Так, в 1999 году он занял пост заместителя руководителя ФКУ «Сибуправтодор», а в 2002-м стал главой ведомства. В оперативном управлении организации федеральные автомобильные дороги Р-254 «Иртыш», Р-255 «Сибирь», Р-256 «Чуйский тракт», А-320 и Р-402 в границах Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областей.

В 2016 году региональные СМИ сообщили, что Дмитрий Тулеев оказался учредителем кредитного кооператива «Сибирь-Финанс-Сервис». Согласно данным «Контур.Фокуса», сын бывшего губернатора был учредителем с 2004 по 2016 год. Однако в 2018 году «СФС» исключили из ЕГРЮЛ. После этого Дмитрий Тулеев ни в каких фирмах, кроме «Сибуправтодора», не фигурировал.

Осенью 2016 года уличный музыкант — рэпер Егор Щербаль, выступающий в Новосибирске, рассказал журналистам, что за одно уличное выступление заработал 37 тысяч рублей, причем почти две трети этой суммы ему со своими спутниками подарил человек, представившийся сыном губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

В 2018-м президент Владимир Путин наградил Дмитрия Тулеева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В октябре 2022 года Аман Тулеев в своих соцсетях сообщил, что его сын Дмитрий может отправиться в Донбасс для восстановления разрушенных дорог и мостов.

«И я за своего старшего сына боюсь. Он профессиональный дорожник, и профессия у него очень востребованная. Он уже прошел специальную двухнедельную подготовку по восстановлению дорог и возведению понтонных мостов. Возможно, направят в Донецк. Супруга моя начинает день с валерьянки, заканчивает валидолом. И так чувствуют себя многие семьи. Неизвестность кого хочешь напугает», — писал тогда Тулеев.

Сын бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, 2023 год Фото: Данил Айкин/РИА Новости

Что случилось с младшим сыном Тулеева

Помимо Дмитрия, у Тулеева был младший сын Андрей. Он погиб в автомобильной катастрофе в 1998 году. Трагедия произошла на проспекте Дружбы народов в столице Узбекистана Ташкенте. По имеющимся данным, автомобиль Daewoo Nexia, за рулем которого находился Андрей, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной той же модели. 25-летний Тулеев скончался на месте происшествия. Водитель и пассажиры другого автомобиля получили травмы и были госпитализированы.

Боль утраты преследовала Амана Тулеева всю жизнь. «Когда родители хоронят своих детей, это дико, больно, противоестественно», — говорил он. Даже спустя 25 лет после потери сына он писал в Telegram-канале: «Душа по-прежнему болит, не принимает такую утрату. А моя супруга каждую неделю ездит на могилу сына и постоянно как бы говорит с ним. Хотя священники говорят, что надо реже ездить…»

В автобиографической книге Аман Тулеев рассказывал о своих сыновьях. «Старший всегда был спокойным, сосредоточенным, надежным. Рано понял, как тяжело матери. Учился ровно. Младший Андрей рос отчаянным парнем. Энергия ключом била. Каждый день — событие. Разбитым локтям и коленкам — нет числа. Друзей — весь двор», — писал Тулеев.

Экс-губернатора похоронили рядом с сыном.

Как оскандалился предполагаемый внук Амана Тулеева

Спустя несколько лет после гибели Андрея Аман Тулеев якобы нашел его внебрачного сына и своего внука — Станислава. Предположительно, до 12 лет мальчик жил с матерью, после чего дед забрал его к себе в Кемерово.

Биограф экс-губернатора Кузбасса Глеб Стафеев в интервью NEWS.ru ранее рассказал эту удивительную историю: «Аману Гумировичу сообщили, что в поселке Яшкино растет мальчик. Глава местной администрации сказал: „Его все Тулейчиком называют, на вас похож. Говорят, ваш родной внук“. И выяснилось, что это сын Андрея, погибшего за 12 лет до этого».

Станислав Тулеев с женой Кристиной Фото: Социальные сети

По его словам, мать мальчика постеснялась сообщить Тулеевым о его рождении. Стафеев предположил, что она боялась выглядеть навязчивой в их глазах.

«Тулеевы спросили у мамы мальчика, почему же она молчала столько лет. Она ответила: „Боялась, что решите, будто мне от вас что-то нужно“», — поделился биограф политика.

По его мнению, Тулеев и его супруга были счастливы, что нашелся ребенок от погибшего сына и он сможет продолжить род.

В дальнейшем молодой человек окончил гимназию, отучился в кадетском корпусе радиоэлектроники, а после занял хорошую должность — финансового директора компании «Энергострой». СМИ не раз называли его «золотым мальчиком».

В апреле 2018 года, вскоре после ухода Амана Тулеева с губернаторского поста, Станислава задержали за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Тогда молодого человека лишили прав за отказ от медосвидетельствования и назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

Позже, в День полиции, 10 ноября 2018 года его вновь остановили патрульные службы. СМИ сообщали, что алкотестер на месте задержания показал результат 0,00 промилле, но в наркологическом диспансере все же выявили опьянение. «Следовательно, речь идет о том, что Станислав принимал не алкоголь, а какое-то другое сильнодействующее вещество», — утверждал телеканал РЕН ТВ.

По данным СМИ, с учетом отсутствия отягчающих обстоятельств и наличия у подсудимого двухлетнего сына и четырехлетней внебрачной дочери суд назначил Тулееву-младшему наказание в виде штрафа 200 тысяч рублей и лишения права занимать любые должности, связанные с управлением автомобилем.

Жена Станислава Кристина достаточно активно ведет социальные сети. Из них можно узнать о красивой жизни семьи: посещение дорогих ресторанов, отдых за рубежом, новые вещи от люксовых брендов. Однако снимки с мужем девушка практически не публикует, а на редких исключениях лицо мужчины либо закрыто, либо плохо видно.

Родственники во время прощания с бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым в Знаменском кафедральном соборе. Тимур Тулеев (справа) Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Сколько еще внуков у Амана Тулеева

У 57-летнего Дмитрия Тулеева есть сын Андрей. Несколько лет назад многие СМИ писали, что певица Вера Брежнева выступила на одном из дней рождения мальчика. Говорят, артистка сказала: когда Андрей вырастет, то обязательно познакомится с ее дочкой. На что Дмитрий Тулеев якобы прокричал: «Бери телефон!»

О сестре Андрея Татьяне, 2005 года рождения, ничего не известно. Судя по всему, она ведет достаточно закрытую жизнь, избегая публичности.

Читайте также:

Ельцин, «Зимняя вишня», неожиданный внук: как жил и умер Аман Тулеев

«Зимняя вишня», заложники: чем запомнится экс-губернатор Кузбасса Тулеев

Квартира за 600 млн, пчелы, агрокомплекс: кому досталось наследство Лужкова