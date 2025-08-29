Российских автомобилистов предупредили об изменениях с 1 сентября Автоюрист Соловьева: с 1 сентября российских водителей ждет ряд изменений в ПДД

С начала осени 2025 года вступают в силу новые нормативные акты, затрагивающие различные аспекты автомобильной жизни в России, сообщила автоюрист Екатерина Соловьева в беседе с РИА Новости. По ее словам, изменения затронут правила дорожного движения, административные процедуры и требования к водителям – все нововведения направлены на повышение безопасности дорожного движения и стабилизацию топливного рынка.

Вносятся изменения в ПДД, которые приводят правила перевозки детей в соответствие с современными требованиями технических регламентов к детским удерживающим системам. Это уточнение должно ликвидировать существующие правовые пробелы и сделать перевозку юных пассажиров более безопасной, — указала автоюрист.

Также ужесточаются требования к действиям водителей при приближении транспорта с проблесковыми маячками. Нужно будет перестраиваться в другой ряд или на обочину, запрещается обгон и движение в непосредственной близости.

Кроме того, повышаются государственные пошлины за регистрационные действия с транспортными средствами и выдачу водительских удостоверений. Профессиональные водители будут проходить медосвидетельствование по новым, более строгим правилам, с приостановлением действия справки при выявлении заболеваний.

Дополнительно вводятся ограничения на экспорт бензина. Также начнут действовать изменения в регулировании рынка такси для компаний с иностранным участием.

Ранее стало известно о новой программе поддержки малого и среднего бизнеса. Согласно изменениям, предпринимателям государство будет компенсировать часть расходов при размещении акций и облигаций на бирже или инвестиционных платформах.