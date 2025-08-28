В Госдуме рассказали о новой программе поддержки МСП до 2030 года Депутат Говырин: МСП компенсируют часть расходов при размещении акций на бирже

Государство будет компенсировать малому и среднему бизнесу часть расходов при размещении акций и облигаций на бирже или инвестиционных платформах, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, суммарный объем облигационных выпусков превысил 1,5 млрд рублей.

В августе состоялся первый этап подачи заявок на субсидии для малого и среднего бизнеса, решившего выйти на рынок ценных бумаг. Новая мера, действующая в 2025–2030 годах, позволяет компенсировать часть расходов, которые компании несут при размещении акций и облигаций на бирже или акций на инвестиционных платформах. Интерес к программе оказался заметным: суммарный объем облигационных выпусков превысил 1,5 млрд рублей, — сказал Говырин.

Он уточнил, что поддержка государства распространяется на услуги организатора размещения, регистратора, аудиторов, юристов, а также на оплату за присвоение кредитного рейтинга. При этом, отметил Говырин, для акций на бирже минимальный объем привлеченных средств должен составлять 150 млн рублей, при этом в свободном обращении должно оказаться не менее 10% бумаг. По словам депутата, для инвестплатформ порог ниже — от 10 млн до 300 млн рублей, но требуется участие как минимум трех инвесторов.

На облигации распространяется отдельный порядок: компенсируется до 2% от номинального объема выпуска, но не более 3 млн рублей. Самое любопытное в новой программе — это не только размер компенсации, а ее эффект на стратегию развития МСП. Для компаний из сферы технологий и креативных индустрий, которым традиционно сложнее привлекать финансирование в банках, выход на рынок ценных бумаг становится реальной альтернативой. Теперь у таких игроков появляется шанс заявить о себе на площадке, где до недавнего времени доминировали гиганты, — добавил Говырин.

