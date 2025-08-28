День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 08:05

В Госдуме рассказали о новой программе поддержки МСП до 2030 года

Депутат Говырин: МСП компенсируют часть расходов при размещении акций на бирже

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государство будет компенсировать малому и среднему бизнесу часть расходов при размещении акций и облигаций на бирже или инвестиционных платформах, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, суммарный объем облигационных выпусков превысил 1,5 млрд рублей.

В августе состоялся первый этап подачи заявок на субсидии для малого и среднего бизнеса, решившего выйти на рынок ценных бумаг. Новая мера, действующая в 2025–2030 годах, позволяет компенсировать часть расходов, которые компании несут при размещении акций и облигаций на бирже или акций на инвестиционных платформах. Интерес к программе оказался заметным: суммарный объем облигационных выпусков превысил 1,5 млрд рублей, — сказал Говырин.

Он уточнил, что поддержка государства распространяется на услуги организатора размещения, регистратора, аудиторов, юристов, а также на оплату за присвоение кредитного рейтинга. При этом, отметил Говырин, для акций на бирже минимальный объем привлеченных средств должен составлять 150 млн рублей, при этом в свободном обращении должно оказаться не менее 10% бумаг. По словам депутата, для инвестплатформ порог ниже — от 10 млн до 300 млн рублей, но требуется участие как минимум трех инвесторов.

На облигации распространяется отдельный порядок: компенсируется до 2% от номинального объема выпуска, но не более 3 млн рублей. Самое любопытное в новой программе — это не только размер компенсации, а ее эффект на стратегию развития МСП. Для компаний из сферы технологий и креативных индустрий, которым традиционно сложнее привлекать финансирование в банках, выход на рынок ценных бумаг становится реальной альтернативой. Теперь у таких игроков появляется шанс заявить о себе на площадке, где до недавнего времени доминировали гиганты, — добавил Говырин.

Ранее стало известно, что Московская Биржа с конца сентября 2025 года увеличит продолжительность торговых сессий на фондовом рынке. Изменения направлены на синхронизацию начала торгов акциями и облигациями для удобства участников рынка.

акции
бизнес
предприниматели
депутаты
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ореховый Спас 29 августа: красивые открытки с поздравлениями
В Красноярском крае раскрыли состояние Енисея после утечки нефтепродуктов
Российские саперы получат лазерную установку дистанционного разминирования
Теннисист Медведев поплатился за сломанную ракетку на US Open
Дрон ВСУ оставил огненный след в Краснодарском крае
Одна из европейских стран поможет Украине в разминировании территорий
Тренер Плющев назвал имя новой российской звезды НХЛ после Овечкина
Наступление ВС РФ на Сумы 28 августа: гибель командиров, уход из Алексеевки
Свидетели по делу о теракте в «Крокусе» вспомнили, как избежали смерти
Последствия ночной атаки БПЛА на Самару попали на видео
В Ростовской области эвакуировали почти 90 человек из-за ВСУ
Обрушение на руднике закончилось гибелью шахтера
«Удерживали в ямах»: командование ВСУ уличили в пытках мобилизованных
Наступление ВС РФ на Покровск, Славянск и Краматорск: сводка за 28 августа
Наступление ВС РФ на Харьков 28 августа: пытки солдат, зачистка Купянска
Россиянам объяснили, обязаны ли они «скидываться» на ремонт в школе
Mash: Дроздова увезли в больницу с подозрением на кровотечение в желудке
Беспилотник нарушил движение поездов в Самарской области
Пикантные кабачки по-корейски на зиму — маринуем в литровой банке
ВС России преподнесли ВСУ тактический сюрприз у Колодезей
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Опубликованы кадры землетрясения в Махачкале
Регионы

Опубликованы кадры землетрясения в Махачкале

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.