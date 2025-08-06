Россиянам сообщили об изменениях в работе МосБиржи МосБиржа расширит время торгов акциями и облигациями с сентября

Московская Биржа с конца сентября 2025 года увеличит продолжительность торговых сессий на фондовом рынке, сообщается на сайте площадки. Изменения направлены на синхронизацию начала торгов акциями и облигациями для удобства участников рынка.

Согласно новому расписанию, утренние торги облигациями будут начинаться в 06:50 мск вместо прежних 08:50. Такая практика позволит унифицировать старт торгов на рынке акций и облигаций и повысит удобство участников торгов и их клиентов, пояснили на бирже.

Также планируется упрощение вечерней сессии — отменяется аукцион открытия, и торги будут начинаться сразу с торгового периода с 19:00 до 23:50 мск. В настоящее время утренние торги акциями проходят с 06:50 до 09:50 мск, а облигациями — с 08:50 до 09:50 мск.

После введения изменений продолжительность доступных для инвесторов торгов акциями составит 17 часов в сутки, облигациями — 15 часов. Эти меры должны повысить ликвидность российского фондового рынка и сделать его более удобным для участников.

