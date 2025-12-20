Морозы до −54, метели, сильный ветер: погода на неделю в РФ 22–28 декабря

В регионы европейской России идет похолодание, которое кое-где ненадолго отступит к концу недели. А на севере Урала, Сибири и Дальнего Востока вовсю трещат морозы, местами переходя экстремальную 50‑градусную отметку. На Камчатке опасность схода лавин, сильные снегопады ожидаются в Прикамье. С прогнозом погоды в РФ 22–28 декабря NEWS.ru ознакомил научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.

Где ждать похолодания с гололедицей

В Москве 22 декабря облачно, снег и мокрый снег. Температура ночью в столице около нуля, днем — в диапазоне от −1 до +1, к вечеру опустится до −5. Днем в понедельник местами порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду, а вечером и ночью ожидается сильная гололедица.

Во вторник в столичном регионе на протяжении суток ожидается минус 6–11 градусов, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Также облачно и без осадков будет в среду и четверг. В ночь на 24 декабря похолодает до минус 10–15 градусов, днем и в ночь на четверг — в диапазоне от −6 до −11, в последующие сутки потеплеет, преобладающая температура в Москве в четверг и пятницу — минус 2–7 градусов.

В Смоленской, Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской и Владимирской областях понедельник будет относительно теплым, с осадками в виде мокрого снега и снега с дождем. Преобладающая температура в течение суток ожидается в диапазоне от −3 до +3. В последующие сутки без осадков. Во вторник ночью до −13, днем — от −6 до −11 градусов. В середине и второй половине недели по ночам до −15 градусов, днем — минус 5–12.

В Рязанской, Тульской, Тамбовской, Калужской, Орловской и Брянской областях в начале недели также ожидается относительно умеренная погода с дождями и снегом. Ночью от −3 до +3 градусов, днем от −2 до +3. Со вторника начнется похолодание, которое к середине недели достигнет −14 градусов в ночные часы. Днем от −5 до −10, облачно, преимущественно без осадков.

В каких регионах морозы будут сопровождаться снегом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Петербурге, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях в понедельник ночью от −4 до +1 градуса, днем до +2, дожди со снегом. Со вторника с приходом антициклона, как и в центральных регионах европейской России, начнется похолодание. Минимальные температуры ожидаются в ночь на среду и четверг — до −10 градусов, в Питере не будет холоднее −5. Во вторник и среду без осадков, в четверг ожидается небольшой снег.

В Прикамье, Чувашии, Марий Эл, Кировской и Нижегородской областях в понедельник еще тепло — днем до +1 градуса тепла, ночью не ниже −5. Но при этом будут идти осадки, в Пермском крае ожидается сильный снег и метель. Во вторник начнется резкое похолодание до минус 15–20 градусов в ночные часы, днем — в диапазоне от −13 до −18. В среду сюда придут трескучие морозы, местами столбики термометров покажут −27 градусов, днем преобладающая температура — 18–23 градуса ниже нуля. Снегопады ослабнут, а ближе к концу рабочей недели прекратятся.

Где будет относительно тепло

В Татарстане, Башкортостане, Мордовии, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской и Оренбургской областях также не обойдется без вторжения холодных арктических масс. В начале недели, 22 декабря, здесь еще от нуля до −5 по ночам и до +1 градуса в дневное время, дожди и снегопады, в Татарстане вечером в понедельник ожидается сильная гололедица.

Со вторника подморозит до −9 градусов ночью, днем — в диапазоне от −3 до −8, временами будет идти снег. В среду здесь похолодает местами до −22 градусов, в дневное время — минус 12–17 градусов, без осадков.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Калмыкии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях в первой половине недели от −5 до +1 градуса ожидается по ночам, а днем — от −1 до +4, без осадков. Со среды похолодает до минус 2–7 градусов в ночные часы, днем столбики термометров не покажут выше +2, на небе будет облачно, пойдут дожди со снегом.

В республиках Северного Кавказа и на Кубани в начале недели ожидается без осадков, минимальная температура не опустится менее −2 градусов, днем в понедельник местами до +10. В последующие дни в дневные часы вплоть до четверга начнет холодать примерно по одному градусу в сутки, в среду около 3–8 градусов днем и от −1 до +4 ночью. Местами пройдут дожди со снегом.

Где сильные морозы немного отступят

На Ямале и в ХМАО снегопады, местами интенсивные. В первой половине недели ночные морозы могут достигать минус 30–36 градусов, днем от −27 до −32. С середины периода немного «потеплеет» и в ночные часы минимальные значения не будут ниже −33 градусов.

В Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областях неустойчивая погода со снегопадами. В понедельник ночью минус 14–19 градусов, днем — в диапазоне от −6 до −11. Во вторник ночью температура подскочит до минус 9–14, а дневная останется прежней. В среду ожидается резкое похолодание, местами в ночные часы подморозит до −22 градусов, днем преобладающая температура — минус 13–18.

В Новосибирской, Омской, Томской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае снегопады ожидаются на протяжении почти всей рабочей недели. Начнется она с 30-градусных морозов, местами в ночь на 22 декабря термометры покажут −33, днем — минус 13–18 градусов. Во вторник ночью минус 16–21, днем — минус 9–14. Со среды потеплеет до минус 12–17 ночью, а днем — в диапазоне от −6 до −11 градусов.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Где ожидаются самые сильные холода

На севере Красноярского края стоят 40-градусные морозы при небольших и умеренных снегопадах. По ночам от −36 до −42, днем — минус 30–37 градусов. В Якутии снегопады и преобладающая температура по ночам — в диапазоне от −38 до −43 градусов, днем — минус 34–39. В отдельных районах на востоке республики морозы достигнут −54 градусов, как, например, в Оймяконе в ночь на 24 декабря. А в понедельник, 22 декабря, на арктическом побережье Республики Саха ожидается снег и метель при ветре 17–22 метра в секунду.

На Камчатке в горах лавиноопасно. На севере полуострова, как и в Магаданской области, снегопады, в начале недели по ночам минус 16–22 градуса, в дневное время — от −11 до −17. С середины недели похолодает соответственно до минус 20–25 и минус 15–20. На юге Камчатки днем от −2 до +1, по ночам в начале недели от −1 до −4 градусов, к четвергу минимальные значения достигнут −10 градусов и ниже. В начале недели осадки в смешанной фазе, во вторник и среду ясно, дождей и снега не ожидается, ближе к выходным местами начнутся снегопады.

В Приморье и на Сахалине неделя начнется с умеренных морозов от −15 градусов ночью и до −11 днем. В ночь на вторник преобладающая температура — минус 14–19, днем 23 декабря — от −1 до −6, снег. В последующие сутки от нуля до −5, в ночные часы — минус 6–11 градусов, осадки продолжатся в виде мокрого снега.

