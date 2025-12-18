«Пролонгированная еврозима»: что с погодой в Москве, будет ли мороз?

До наступления холодов москвичам осталось потерпеть всего несколько дней, уверены синоптики. Какая погода пришла в Москву к 18 декабря, будут ли морозы, чего ждать на Новый год?

Какая погода пришла в Москву к 18 декабря

По климатическим нормам среднесуточная температура воздуха в Москве для 18 декабря составляет минус 4,8 градуса. Однако в российской столице температура остается существенно выше нормы: минувшей ночью воздух не остывал ниже 0 градусов, и даже самая продолжительная ночь с 21 на 22 декабря останется теплее многолетних значений почти на 7 градусов, предупредила метеоролог Татьяна Позднякова.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус назвал состояние погоды в Москве «пролонгированной еврозимой». В столице удерживается теплый циклон, который не пускает холодный воздух с востока.

«Сегодня небо над столицей продолжат закрывать плотные облака, но существенных осадков не ожидается, лишь на севере и востоке области местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Местами гололедица. Температура воздуха — до плюс 2 градусов, по области — до плюс 3. Атмосферное давление выше нормы. В пятницу без существенных осадков, в течение суток — до плюс 2 градусов», — прогнозирует Леус в своем Telegram-канале.

Сколько будет градусов в Москве в выходные, прогноз на неделю

Синоптик Евгений Тишковец заверил москвичей, что уже скоро в столицу все-таки придут декабрьские морозы.

«Зима обязательно наступит! Подождать нужно всего пять суток оттепели и слякоти. И предновогодняя неделя, особенно заключительные дни декабря, пройдут под знаком нормальных морозов и снегопадов!» — объявил метеоролог из центра «Фобос».

Гидрометцентр Москвы прогнозирует постепенное похолодание к выходным: в субботу и воскресенье ожидается от минус 3 до плюс 3 градусов, после чего придут настоящие холода.

10-градусные морозы нагрянут в Москву к середине следующей недели, считает Тишковец.

«Зима вернется к середине следующей недели, когда столбики термометров устойчиво уйдут в декабрьский „минус“. Ну а в последние дни уходящего года с усилением морозов зарядят снегопады, формируя солидный снежный покров», — объявил синоптик.

Позднякова в разговоре с NEWS.ru пообещала, что к новогодней ночи в столице сформируется снежный покров, пусть и меньше климатической нормы. Погода изменится после 22–23 декабря.

«Где-то 22–23 декабря произойдет смена синоптических процессов. К нам будет поступать прохладный воздух, ветер сменит направление, температура начнет постепенно понижаться. Порции снега можно ждать в период с 29 по 31 декабря. Рассчитываем, что все-таки к Новому году снежный покров сформируется. Другое дело, что его высота будет ниже климатической нормы, где-то 7 см, а максимум 10 см. Но температура воздуха будет отрицательная, а значит, снег таять не будет», — рассказала Позднякова.

Специалисты Foreca предупредили, что к 26 декабря в Москву придет новый циклон, температура резко вырастет с минус 9 до нуля и выпавший снег начнет таять. Холода продлятся всего четверо суток.

Синоптик Александр Ильин заявил СМИ, что давать прогнозы погоды на Новый год в Москве «пока преждевременно». Тем не менее он дал такой прогноз:

«31-го днем и 1 января днем — до минус 5 градусов с небольшим снегом. В ночные часы — до минус 2–8 градусов по области. То есть снег у нас нападает к середине третьей декады и будет лежать до Нового года, пополняясь небольшим снежком в канун Нового года», — считает Ильин.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, будет мороз или потепление

Леус прогнозирует, что осадки в Петербурге закончатся 18 декабря.

«Вмешается гребень антициклона. Надвигаясь с юга, он потеснит дождевые облака на восток и постепенно прекратит осадки. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, в начале дня местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха — плюс 2–4 градуса, в Ленинградской области — до плюс 5. Атмосферное давление будет расти. В пятницу без существенных осадков, ночью — плюс 1–3, днем — плюс 3–5 градусов», — объявил Леус.

Foreca полагает, что в Петербурге холода прибудут и закончатся раньше, но будут мягче, чем в столице. Похолодание начнется вечером в понедельник, и к 24 декабря температура опустится до минус 6 градусов. Затем за двое суток воздух прогреется выше нуля, до плюс 3 градусов.

