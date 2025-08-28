День знаний — 2025
28 августа 2025 в 16:54

Россия может столкнуться с потоком автомобилей и электроники из Индии

Посол Кумар: Индия намерена расширить экспорт автомобилей и электроники в Россию

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Индия намерена расширить экспорт в Россию, сосредоточившись на таких секторах, как электроника и автомобили, сообщил посол в РФ Винай Кумар в интервью ТАСС. Дипломат отметил, что страна планирует сосредоточиться также на текстильных и модных товарах, строительных материалах.

Некоторые из важных областей, на которых, по нашему мнению, нам необходимо сосредоточиться и по которым увеличить наш экспорт, — это текстиль и модные товары, строительные материалы, автомобили, — пояснил посол.

Кумар добавил, что Индия также займется поставками автомобильных запчастей и комплектующих. Кроме того, страна нацелена на увеличение экспорта всего спектра электроники и товаров, связанных с информационными технологиями, включая мобильные телефоны. По его словам, Нью-Дели рассчитывает на рост в этих областях. Посол подчеркнул, что многие ведущие мировые компании сегодня производят свою продукцию на территории Индии.

Ранее советник президента США по торговле и производству Питер Наварро заявил, что индийская сторона сможет получить снижение пошлин на 25%, если откажется от российской нефти. По его словам, Нью-Дели не проявляет своей готовности в этом направлении.

