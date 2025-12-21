Новый год-2026
Россия обошла США и Францию в «водочной гонке»

Россия обошла США и Францию по объемам экспорта водки в Китай

Линия розлива алкоголя по бутылкам на заводе Линия розлива алкоголя по бутылкам на заводе Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Российский экспорт водки в Китай за 11 месяцев вырос в 1,7 раза, позволив стране обогнать США, Великобританию и Францию, следует из анализа данных китайской таможни РИА Новости. Общая стоимость поставок достигла $2,1 млн (167 млн рублей), превысив показатель прошлогоднего аналогичного периода в $1,2 млн (97 млн рублей).

В конце осени импорт достиг $134,6 тыс. (11 млн рублей), что в 1,6 раза больше, чем месяцем ранее, и стало максимумом с мая. Франция, США и Великобритания, ранее лидировавшие в этом сегменте, теперь занимают лишь пятое, седьмое и восьмое места.

Ранее в Главном таможенном управлении КНР сообщили, что объем товарооборота между Россией и Китаем с января по ноябрь снизился на 8,7% в годовом выражении, составив $203,67 млрд (16,4 трлн рублей). При этом положительное для РФ сальдо торгового баланса возросло на 42,3%, достигнув $20,47 млрд (1,6 трлн рублей).

Кроме того, по сведениям китайской таможни, в ноябре Китай приобрел у России золота на беспрецедентную сумму в $961 млн (76 млрд рублей). Это уже второй месяц подряд крупных закупок драгоценного металла, после поставок на $930 млн (75 млрд рублей) в октябре.

