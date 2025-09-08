В Москве назвали преимущество платных парковок для жителей «спальников»

Введение платных парковок позволит разгрузить спальные районы и даст преимущества их жителям, заявил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов в интервью KP.RU. По его словам, местным будут предоставлены специальные скидки.

Все, кто будет приезжать в район на работу или в гости, будут оплачивать время нахождения на платной парковке. А резиденты смогут за 3000 рублей в год оформить парковочное разрешение и свободно оставлять машину в своем районе в любое время, — пояснил Ликсутов.

Он привел статистику, согласно которой, после введения платных парковок местные жители на 40–60% чаще оставляют свои авто на стоянке. Власти не ставят перед собой цели сделать все парковки платными — работа ведется в частях города с большим количеством нарушений и нехваткой машиномест, добавил Ликсутов.

Ранее заммэра отметил, что власти планируют внедрить беспилотное метро в Москве. По его словам, оно может заработать к концу следующего года. При этом замглавы города подчеркнул, что увольнений машинистов не планируется. Они остаются ценными кадрами, учитывая рост количества новых станций, добавил Ликсутов.