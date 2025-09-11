Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 10:08

Крупные города России теряют автосалоны

Количество автосалонов в городах-миллионниках России сократилось на 30%

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В России наблюдается массовое закрытие автомобильных салонов с начала 2025 года, сообщает Forbes со ссылкой на исследование «Яндекс Карт». К 1 сентября количество автосалонов в среднем сократилось на девять процентов. В городах-миллионниках снижение достигает 30 процентов. Наибольшее количество закрытий зафиксировано в Ростове-на-Дону (минус 29,3%) и Воронеже (минус 18,8%).

Крупнейшие автомобильные рынки также не избежали этой тенденции. В Москве закрылись 11,1% автосалонов, а в Санкт-Петербурге — 17,6%. Эксперты объясняют эту ситуацию низким потребительским спросом, высокими ставками по кредитам и продолжающимся ростом цен на новые автомобили. Среди дополнительных факторов отмечаются индексация утилизационного сбора, высокий уровень инфляции и переход потребителей к сберегательной модели поведения с предпочтением открытия вкладов.

Ранее представители автоконцерна «Москвич» опровергли сообщения об отсутствии спроса на новую флагманскую модель. В компании подчеркнули, что текущая динамика продаж полностью соответствует утвержденному плану. «Москвич 8» представляет собой семиместный семейный кроссовер, который продается по цене около 3 млн рублей.

