Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 09:30

В Москве приговорили банду автодилеров за мошенничество на 30 млн рублей

Автодилеры получили до 6,5 года колонии за обман москвичей на 30 млн рублей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кузьминский районный суд Москвы вынес приговор пятерым фигурантам дела о мошенничестве при продаже автомобилей, пишет ТАСС. Сотрудники автосалона «Авалон Моторс» получили от условных сроков до 6,5 года колонии за хищение около 30 млн рублей у клиентов.

По данным следствия, схему обмана организовали Фикрат Мамедов и Нурлан Исмаилов. Они вместе с сообщниками предлагали автомобили по заниженной стоимости, подписывали с покупателями фиктивные договоры и требовали внести «предпродажные» взносы. После этого злоумышленники оформляли кредиты на большую сумму, чем была указана в документах.

Когда клиенты отказывались от сделки, аферисты угрожали обращением в полицию и суд. В деле числятся более 20 потерпевших. Суд приговорил Мамедова и Исмаилова к пяти годам колонии, Кахабера Кахидзе — к 6,5 года, Ахмаджона Ахмедова — к трем, а Александра Куплинова — к условному сроку. Никто из осужденных вину не признал и ущерб не возместил.

Ранее Пресненский суд Москвы приговорил блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова к семи годам колонии. Его также обязали выплатить штраф в 5 млн рублей по делу об особо крупном мошенничестве.

автомобили
мошенничество
Москва
кредиты
автосалоны
приговоры
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе назвали новую опасность для ПВО Украины
Стало известно, как в транспорте Москвы отпразднуют День народного единства
Аналитики выяснили, как часто россияне находят в куртке забытые деньги
Россиянам объяснили, почему не стоит хранить коляски в подъездах
Беляш с тофу: быстрый способ сделать сытный веганский перекус
Стало известно об атаке ВСУ с химзарядами в зоне СВО
Стало известно, сколько дней займет полет до Марса
Украина намерена «бороться» с Кутузовым, Буниным и Грибоедовым
Лучший кекс за 30 минут — с орехами, какао и волшебным ароматом
Опубликовано видео с бойцами ВСУ, взятыми в плен в купянском аду
Минпросвещения анонсировало важное изменение по зачислению в педвузы
«Шлепнул по лицу»: стало известно о «пощечине Бога» для Байдена
Стало известно, где россияне чаще всего бронируют отели
Солдаты-националисты отказались помогать ВСУ в Красноармейске
Судан обратился к России после потери одного из городов
Сербский дипломат выразил уверенность в единственном исходе СВО
Фигуранту дела «шереметьевских попрошаек» ужесточили обвинение
В МО раскрыли, какой важный объект ВСУ поразил российский Су-34
В Москве приговорили банду автодилеров за мошенничество на 30 млн рублей
В Омске появятся платные городские паркинги: где придется раскошелиться?
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Один труп остался без головы: что известно о смертельном ДТП в Туле
Криминал

Один труп остался без головы: что известно о смертельном ДТП в Туле

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.