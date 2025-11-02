В Москве приговорили банду автодилеров за мошенничество на 30 млн рублей

Кузьминский районный суд Москвы вынес приговор пятерым фигурантам дела о мошенничестве при продаже автомобилей, пишет ТАСС. Сотрудники автосалона «Авалон Моторс» получили от условных сроков до 6,5 года колонии за хищение около 30 млн рублей у клиентов.
По данным следствия, схему обмана организовали Фикрат Мамедов и Нурлан Исмаилов. Они вместе с сообщниками предлагали автомобили по заниженной стоимости, подписывали с покупателями фиктивные договоры и требовали внести «предпродажные» взносы. После этого злоумышленники оформляли кредиты на большую сумму, чем была указана в документах.
Когда клиенты отказывались от сделки, аферисты угрожали обращением в полицию и суд. В деле числятся более 20 потерпевших. Суд приговорил Мамедова и Исмаилова к пяти годам колонии, Кахабера Кахидзе — к 6,5 года, Ахмаджона Ахмедова — к трем, а Александра Куплинова — к условному сроку. Никто из осужденных вину не признал и ущерб не возместил.
Ранее Пресненский суд Москвы приговорил блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова к семи годам колонии. Его также обязали выплатить штраф в 5 млн рублей по делу об особо крупном мошенничестве.