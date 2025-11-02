В Москве приговорили банду автодилеров за мошенничество на 30 млн рублей Автодилеры получили до 6,5 года колонии за обман москвичей на 30 млн рублей

Кузьминский районный суд Москвы вынес приговор пятерым фигурантам дела о мошенничестве при продаже автомобилей, пишет ТАСС. Сотрудники автосалона «Авалон Моторс» получили от условных сроков до 6,5 года колонии за хищение около 30 млн рублей у клиентов.

По данным следствия, схему обмана организовали Фикрат Мамедов и Нурлан Исмаилов. Они вместе с сообщниками предлагали автомобили по заниженной стоимости, подписывали с покупателями фиктивные договоры и требовали внести «предпродажные» взносы. После этого злоумышленники оформляли кредиты на большую сумму, чем была указана в документах.

Когда клиенты отказывались от сделки, аферисты угрожали обращением в полицию и суд. В деле числятся более 20 потерпевших. Суд приговорил Мамедова и Исмаилова к пяти годам колонии, Кахабера Кахидзе — к 6,5 года, Ахмаджона Ахмедова — к трем, а Александра Куплинова — к условному сроку. Никто из осужденных вину не признал и ущерб не возместил.

Ранее Пресненский суд Москвы приговорил блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова к семи годам колонии. Его также обязали выплатить штраф в 5 млн рублей по делу об особо крупном мошенничестве.