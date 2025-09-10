Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 сентября 2025 в 17:35

Нарушение ПДД может обернуться жестким наказанием для иностранцев в России

Глава НАС Шапарин призвал бороться с нарушениями ПДД со стороны иностранцев

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Беспредел, который устраивают иностранцы на российских дорогах, нужно прекращать, заявил в программе «Наше время» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его словам, мера МВД, сокращающая срок штрафа за нарушение ПДД, направлена для борьбы с такими водителями из Таджикистана, Киргизии, Армении, Казахстана и прочих номеров других стран.

И мы предлагали бороться с этой проблемой одним простым путем: нет страховки, не можешь в случае ДТП возместить россиянину ущерб — добро пожаловать на штрафстоянку, друг. Мы обращались в МВД с таким предложением, — поделился Шапарин.

Глава НАС добавил, что ведомство делает шаг вперед. МВД предлагает отправлять автомобили на штрафстоянку не только за отсутствие страхового полиса, но и за любой штраф, неоплаченный водителем. Шапарин назвал это правильным. Так он высказался о проекте поправок в КоАП с сокращением времени на оплату штрафов за нарушение ПДД с 60 дней до одних суток.

Ранее стало известно, что в Москве, Подмосковье и Дагестане в 2024 году насчитали наибольшее число водителей, которые не соблюдали правила дорожного движения. МВД России выявило свыше 2,8 млн нарушителей в этих регионах.

штрафы
ПДД
нарушения
МВД
