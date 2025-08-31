Названы российские регионы с наибольшим числом нарушителей ПДД

В Москве, Подмосковье и Дагестане в 2024 году зафиксировано наибольшее число водителей, не соблюдающих правила дорожного движения, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД России. В этих регионах выявлено свыше 2,8 млн нарушителей.

Согласно статистике, в Москве ПДД не соблюдали более 1,16 млн автомобилистов, в Подмосковье — 1,14 млн, а в Дагестане — 516 тысяч. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области зафиксировано свыше 523 тысяч нарушителей, а в Свердловской области — более 377 тысяч.

Центральный федеральный округ возглавил антирейтинг среди округов с 3,4 млн нарушителей. На втором месте оказался Приволжский округ с 1,8 млн, а на третьем — Северо-Кавказский, где поймали около 1,1 млн водителей, не соблюдавших правила дорожного движения.

Ранее юрист Екатерина Соловьева сообщила, что с начала осени 2025 года вступают в силу новые нормативные акты, затрагивающие различные аспекты автомобильной жизни в России. По ее словам, изменения затронут ПДД, административные процедуры и требования к водителям — все нововведения направлены на повышение безопасности дорожного движения и стабилизацию топливного рынка.