Дорожную разметку под Владимиром научили петь «Калинку-Малинку»

На скоростной трассе М-12 «Восток» появилась музыкальная разметка, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале. Он уточнил, что первую такую разметку в стране нанесли на М-11 «Нева» в прошлом году, а теперь проезжающие 144-й километр трассы М-12 во Владимирской области смогут услышать мелодию «Калинка-Малинка».

Первую такую разметку в России нанесли в прошлом году на М-11 «Нева». Теперь проехать под «Калинку-Малинку» можно и на 144-м км трассы М-12 во Владимирской области — тем, кто едет из Москвы в Казань, — написал вице-премьер.

Ранее пресс-служба правительства России сообщила, что на ремонт и восстановление дорог в 11 регионах страны, включая приграничные, будет выделено 16,5 млрд рублей. Средства предназначены для улучшения региональных и муниципальных дорог. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил важность контроля за сроками выполнения работ и эффективностью расходования бюджета.

Кроме того, стало известно, что дорога в Омской области, отремонтированная за 77 млн рублей, оказалась в крайне плохом состоянии, из-за чего по ней перестали курсировать пассажирские автобусы. Теперь людям приходится передвигаться пешком.