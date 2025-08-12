Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 20:36

Дорожную разметку под Владимиром научили петь «Калинку-Малинку»

Хуснуллин сообщил о появлении музыкальной дорожной разметки под Владимиром

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На скоростной трассе М-12 «Восток» появилась музыкальная разметка, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале. Он уточнил, что первую такую разметку в стране нанесли на М-11 «Нева» в прошлом году, а теперь проезжающие 144-й километр трассы М-12 во Владимирской области смогут услышать мелодию «Калинка-Малинка».

Первую такую разметку в России нанесли в прошлом году на М-11 «Нева». Теперь проехать под «Калинку-Малинку» можно и на 144-м км трассы М-12 во Владимирской области — тем, кто едет из Москвы в Казань, — написал вице-премьер.

Ранее пресс-служба правительства России сообщила, что на ремонт и восстановление дорог в 11 регионах страны, включая приграничные, будет выделено 16,5 млрд рублей. Средства предназначены для улучшения региональных и муниципальных дорог. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил важность контроля за сроками выполнения работ и эффективностью расходования бюджета.

Кроме того, стало известно, что дорога в Омской области, отремонтированная за 77 млн рублей, оказалась в крайне плохом состоянии, из-за чего по ней перестали курсировать пассажирские автобусы. Теперь людям приходится передвигаться пешком.

дороги
музыка
Марат Хуснуллин
Владимирская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Убийство мужа, роман с Башаровым, роды в 44: как живет Бутырская
В Белом доме исключили ультиматумы Путину со стороны Трампа
Госсекретарь США раскрыл цель саммита на Аляске
Назван формат, в котором Трамп собирается встретиться с Путиным
Военэксперт объяснил прорыв ВС России в районе Доброполья
Белый дом оценил прямые переговоры России и Украины
Число погибших в результате атаки БПЛА в Арзамасе увеличилось до двух
Немецкая правая партия вновь возглавила рейтинги популярности
Зеленский пригрозил новой войной за выход из Донбасса
Минобороны сообщило о подготовке чудовищной провокации ВСУ перед саммитом
ВСУ оставили своих бойцов умирать в красноармейском котле
Почему Путин и Трамп встретятся именно на Аляске? Что известно, инсайды
Разрушительное землетрясение в Армении: 35 лет памяти
Шведский легкоатлет побил 13-й мировой рекорд
Эксгибиционист против ГАИ, молния против табуна лошадей: дикие ЧП за день
Супербыстрая намазка на бутерброд из авокадо и творога
Сокрушающий прорыв в Доброполье: ситуация на фронтах СВО вечером 12 августа
Новое ограничение для мигрантов в школах: что известно, платная учеба
«Вбиты гвозди в черепа»: в Курске нашли обезображенные останки 46 детей
Экономист раскрыл главную цель визита Путина на Аляску
Дальше
Самое популярное
Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту
Общество

Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.