12 сентября 2025 в 06:30

Юрист ответил, чем может обернуться легкая пощечина во время ссоры

Юрист Салкин: за легкую пощечину можно получить штраф до 30 тысяч рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Даже легкая пощечина во время ссоры может быть квалифицирована как административное правонарушение, за которое предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей, заявил NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин. Он добавил, что также может быть назначено наказание в виде административного ареста или обязательных работ.

Пощечина будет квалифицирована как побои — административное правонарушение по статье 6.1.1. Наказание — штраф от 5 тысяч до 30 тысяч рублей, или административный арест от 10 до 15 суток, или обязательные работы от 60 до 120 часов. Да, [любые, даже легкие шлепки классифицируются как побои], если это вызывает боль. При этом не обязательно, чтобы они оставляли следы или травму, — пояснил Салкин.

Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
