Юрист ответил, чем может обернуться легкая пощечина во время ссоры Юрист Салкин: за легкую пощечину можно получить штраф до 30 тысяч рублей

Даже легкая пощечина во время ссоры может быть квалифицирована как административное правонарушение, за которое предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей, заявил NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин. Он добавил, что также может быть назначено наказание в виде административного ареста или обязательных работ.

Пощечина будет квалифицирована как побои — административное правонарушение по статье 6.1.1. Наказание — штраф от 5 тысяч до 30 тысяч рублей, или административный арест от 10 до 15 суток, или обязательные работы от 60 до 120 часов. Да, [любые, даже легкие шлепки классифицируются как побои], если это вызывает боль. При этом не обязательно, чтобы они оставляли следы или травму, — пояснил Салкин.

