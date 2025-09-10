Юрист объяснил, почему в России невозможно ввести «честный чек»

Идея введения в России «честного чека», предполагающего безвозмездную передачу товара покупателю в случае несоответствия стоимости на кассе и ценника, противоречит базовым принципам гражданского права и Конституции РФ, заявил NEWS.ru руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. По словам юриста, инициатива создает механизм внесудебного изъятия имущества, что прямо запрещено основным законом страны.

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» подготовили законопроект о введении принципа «честного чека». Проект предполагает, что если стоимость на кассе окажется выше, чем указано на ценнике, покупатель получит этот товар бесплатно. Норма не соответствует базовым основам гражданского законодательства и Конституции. Праву получить покупку бесплатно в случае ошибки в ценнике должна соответствовать обязанность продавца передать этот товар покупателю. В соответствии с Конституцией никто не может быть лишен своего имущества без решения суда. Предлагаемый порядок отчуждения товара явно вступает в противоречие, — пояснил Хаминский.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, согласно которому товары с неверно указанной ценой должны будут пердаваться покупателям бесплатно. Авторами инициативы выступили депутаты от фракции «Новые люди» во главе с Владиславом Даванковым. По их оценкам, действующие меры недостаточно эффективны и не мотивируют продавцов поддерживать актуальность ценников.