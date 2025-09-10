Юрист ответил, как компенсировать сломанную технику после скачка напряжения

Жильцы многоквартирных домов имеют право на компенсацию ущерба за сломанную бытовую технику из-за скачков напряжения, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. Он отметил, что для успешного взыскания денежных средств необходимо документально подтвердить факт аварии и причинно-следственную связь.

Если из-за скачка напряжения в многоквартирном доме пострадала бытовая техника, то управляющая компания не вправе отмахнуться: внутридомовые сети относятся к общему имуществу, и их состояние — зона ее ответственности. Для того чтобы претензия имела перспективу, мало устного рассказа жильца. Необходимо собрать доказательства: зафиксировать факт аварии, пригласить специалистов для составления акта, получить заключение сервисного центра, что техника сломалась именно из-за скачка напряжения. Эти бумаги станут основанием для требования возместить ущерб, — пояснил Русяев.

Юрист подчеркнул, что закон о защите прав потребителей дает право взыскать не только стоимость ремонта или новой техники, но и расходы на экспертизу. По его словам, если организация не отреагировала на претензию в течение 10 дней, дополнительно может быть взыскан штраф в размере половины от присужденной судом суммы.

Российское законодательство предусматривает, что коммунальные услуги должны предоставляться в надлежащем качестве. Электроснабжение — не исключение. Существует целый набор норм и стандартов, которые регламентируют, каким должно быть напряжение в сети. ГОСТ устанавливает пределы допустимых отклонений: если напряжение выходит за них, это уже нарушение, а значит услуга предоставляется ненадлежащим образом, — уточнил Русяев.

