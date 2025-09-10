Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 10:36

Юрист ответил, как компенсировать сломанную технику после скачка напряжения

Юрист Русяев: жильцы могут получить выплаты из-за перепадов напряжения в доме

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жильцы многоквартирных домов имеют право на компенсацию ущерба за сломанную бытовую технику из-за скачков напряжения, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. Он отметил, что для успешного взыскания денежных средств необходимо документально подтвердить факт аварии и причинно-следственную связь.

Если из-за скачка напряжения в многоквартирном доме пострадала бытовая техника, то управляющая компания не вправе отмахнуться: внутридомовые сети относятся к общему имуществу, и их состояние — зона ее ответственности. Для того чтобы претензия имела перспективу, мало устного рассказа жильца. Необходимо собрать доказательства: зафиксировать факт аварии, пригласить специалистов для составления акта, получить заключение сервисного центра, что техника сломалась именно из-за скачка напряжения. Эти бумаги станут основанием для требования возместить ущерб, — пояснил Русяев.

Юрист подчеркнул, что закон о защите прав потребителей дает право взыскать не только стоимость ремонта или новой техники, но и расходы на экспертизу. По его словам, если организация не отреагировала на претензию в течение 10 дней, дополнительно может быть взыскан штраф в размере половины от присужденной судом суммы.

Российское законодательство предусматривает, что коммунальные услуги должны предоставляться в надлежащем качестве. Электроснабжение — не исключение. Существует целый набор норм и стандартов, которые регламентируют, каким должно быть напряжение в сети. ГОСТ устанавливает пределы допустимых отклонений: если напряжение выходит за них, это уже нарушение, а значит услуга предоставляется ненадлежащим образом, — уточнил Русяев.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что многотарифные счетчики помогут снизить расходы на электроэнергию на 30%. По его словам, переход на дифференцированный учет позволит платить за электричество ночью по тарифу, который намного ниже дневного. Он добавил, что не менее важным аспектом является установка индивидуальных приборов учета воды, которые исключают переплату, например, во время плановых отключений летом.

электричество
советы
юристы
россияне
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Было трудно»: Евросоюз признался, как воспринимался саммит на Аляске
Госизменник попался на сборе данных о военных объектах Крыма для Киева
Полиция поймала хранившего дома арсенал подростка
Пожар во Владивостоке лишил мужчину полумиллиона рублей
«Никаких дождей»: синоптик пообещал москвичам погожие дни до конца недели
Беспилотники в Польше сегодня, 10 сентября: чьи были, разрушения, реакция
На Западе назвали наиболее вероятного преемника Трампа
Юрист объяснил, почему в России невозможно ввести «честный чек»
В российском городе школы перевели на «удаленку» из-за атак ВСУ
Экономист оценил вероятность доллара по 100 рублей
Торговые центры перестали работать в российском регионе после атак ВСУ
Российские ведомства приступили к работе над отменой виз для граждан Китая
Колонна польской военной техники выдвинулась к белорусской границе
В Госдуме объяснили, как трудовой стаж влияет на пенсию
Польша захотела применить статью НАТО
Генерал раскрыл, откуда могли запустить сбитые над Польшей беспилотники
«Трагедия беспамятства»: депутат о табу на Украине упоминать Крещение Руси
Рубль ждет крах? Курс сегодня, 10 сентября, что с долларом, евро и юанем
Иван-чай: русский напиток с огромной пользой для здоровья
Более 70 французов задержали в преддверии акции протеста
Дальше
Самое популярное
Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка
Регионы

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка

Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в ноябре!
Общество

Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в ноябре!

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.