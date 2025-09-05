Россиянам объяснили, как снизить расходы на электроэнергию на 30% Депутат Чаплин: многотарифные счетчики снизят расходы на электроэнергию на 30%

Многотарифные счетчики помогут снизить расходы на электроэнергию на 30%, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, переход на дифференцированный учет позволит платить за электричество ночью по тарифу, который намного ниже дневного.

Переход на дифференцированный учет позволяет платить за электричество в ночные часы по тарифу, который в три-четыре раза ниже дневного. Это особенно актуально для домохозяйств, где используются энергоемкие приборы — стиральные машины, бойлеры или системы электроотопления. Кроме того, многотарифные счетчики могут снизить расходы на электроэнергию на 30%, — пояснил Чаплин.

Он добавил, что не менее важным аспектом является установка индивидуальных приборов учета воды, которые исключают переплату, например, во время плановых отключений летом. Депутат также рекомендовал обратить внимание на общедомовые счетчики тепла и регуляторы на радиаторах, которые позволяют контролировать температуру в квартире и снижать теплопотери.

Многие граждане продолжают платить за радиоточки, коллективные телеантенны или домашние телефоны, которыми не пользуются. Эти платежи можно исключить из квитанции, направив заявление в управляющую компанию или напрямую поставщику услуги, — заключил Чаплин.

Кроме этого, по словам парламентария, актуальной мерой поддержки остается субсидия на оплату ЖКУ. Он подчеркнул, что, если расходы на коммунальные услуги превышают 10% семейного бюджета, можно обратиться за компенсацией через портал «Госуслуги» или МФЦ.

Ранее операционный директор компании «Теплоком» Елена Фенич заявила, что современные умные системы, которые интегрируются с инфраструктурой здания, помогут сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг. По ее словам, изношенные устройства часто работают некорректно, с чем сталкивается более 20% потребителей.