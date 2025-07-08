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08 июля 2025 в 05:20

Россиянам назвали приборы, помогающие заметно сэкономить на ЖКУ

Операционный директор Фенич: современные умные системы помогут сэкономить на ЖКУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Современные умные системы, которые интегрируются с инфраструктурой здания, помогут сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг, заявила NEWS.ru операционный директор компании «Теплоком» Елена Фенич. По ее словам, изношенные устройства часто работают некорректно, с чем сталкивается более 20% потребителей.

Более 20% потребителей сталкиваются с непредсказуемыми счетами из-за некорректной работы изношенных систем учета. Современные системы учета позволяют точно контролировать фактическое потребление, исключая переплаты по нормативам, оперативно выявлять утечки и неисправности, планировать расходы на основе реальных данных и автоматически регулировать подачу ресурсов. Умные системы интегрируются с инфраструктурой зданий и контролируют температуру, давление, расход воды и энергии в реальном времени, — сказала Фенич.

Она утончила, что при возникновении сбоев система сразу сигнализирует, предотвращая перерасход. Кроме того, отметила эксперт, современные тепло- и водомеры служат более 10 лет при минимальных затратах на обслуживание, а окупаются за два–три года.

В одном жилом комплексе с 500 квартирами установка системы учета сократила затраты на 18%. При стоимости оборудования 10 млн рублей вложения окупились за два года. Точный учет потребления и возможность прогнозирования расходов помогают управляющим компаниям и собственникам эффективно планировать бюджет на коммунальные услуги, что особенно важно в условиях постоянного роста тарифов, — добавила Фенич.

Ранее депутат Госдумы Александр Якубовский заявил, что право на получение субсидии на оплату услуг ЖКХ в России имеют пенсионеры, а также малоимущие или многодетные семьи. Кроме того, по его словам, подобная поддержка предназначена для инвалидов и семей участников СВО при условии соответствия критериям нуждаемости.

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