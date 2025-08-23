«Просто ад»: раскрыты потери ВСУ после мощных ударов по Краматорску Военблогер Воевода: в Краматорске уничтожены два батальона ВСУ после удара ВС РФ

Недавняя мощная атака ВС России по Краматорску была нацелена на крупные группировки Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram военблогер Алексей Воевода. Удар был нанесен по двум батальонно-тактическим группам и механизированной бригаде противника. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Потери противника просто ад. В количестве уточняем. В данный момент добивают то, что еще не распахали, — написал военблогер.

Для атаки применялась авиация и высокоточное оружие. Истребители Су-34 сбросили более 50 авиабомб, также были задействованы десять ударных дронов «Герань» и две ракеты комплекса «Искандер». В результате было уничтожено две РСЗО, девять танков и четыре бронемашины. Украинская ПВО пыталась отразить налет с помощью зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Ранее военный эксперт Борис Рожин заявил, что в районе Славянска и Краматорска зафиксирована серия мощных ударов фугасными авиабомбами. По его словам, произошло более шести взрывов.

До этого стало известно, что ВС РФ с помощью авиабомбы ФАБ-3000 нанесли удар по штабу 77-й аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск ВСУ, ликвидировано командование. Президент Украины Владимир Зеленский дважды награждал соединение с начала СВО. Минобороны России эту информацию также не комментировало.