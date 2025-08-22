Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 18:14

Стало известно об ударе авиабомбами вблизи Славянска и Краматорска

Военэксперт Рожин сообщил о взрывах ФАБ вблизи Славянска и Краматорска

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В районе Славянска и Краматорска зафиксирована серия мощных ударов фугасными авиабомбами, заявил военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале. Сообщается о повторных детонациях. По его словам. произошло более шести взрывов. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

На опубликованных кадрах, снятых очевидцами, можно увидеть огромный столб дыма после прилета по цели ФАБ. Какие именно объекты были поражены, неизвестно.

Ранее на Краснолиманском направлении в плен сдалась группа бойцов украинской бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По имеющимся данным, часть их подразделения попала в окружение, после чего была ликвидирована.

Кроме того, военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что российские войска при наступлении на Константиновку применяют новую тактику. По его словам, она основана на полном проникновении и окружении противника с целью изоляции подразделений ВСУ.

Также капитан I ранга, военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что ВС РФ, опираясь на боевой опыт и снижение уровня воды в Днепре, имеют возможность форсировать реку как на юге, так и на севере Херсонской области. По его словам, для ВСУ в ряде районов это может обернуться неожиданностями.

славянск
Краматорск
бомбы
взрывы
